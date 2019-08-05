Sahte tıklanmalarla kendilerini kandırıyorlar

'Bi Daha' adlı şarkısıyla müzikseverlerle buluşan Erkan Güleryüz, sektörün durumunu değerlendirdi: Sahte izlenme manipülasyonuyla yalan söyleyip kendilerini kandırıyorlar

Müzisyen Erkan Güleyüz, 'Bi Daha' adlı yeni şarkısını ve sektörün durumunu GÜNAYDIN'a anlattı...

Her projenin çıkış zamanında olduğu gibi 'Bi Daha' için de pozitif bir bekleyiş içindeyim. Müziğe olan aşkım, bu işi bıkmadan ve çok severek yapabilmemin en büyük sebebi. Benim 34'üncü klibim ve inanın hâlâ aynı heyecanı yaşıyorum. Aslında bu yaşadığım heyecan, bildiğiniz delilik.

Levent Yüksel çok özel bir sestir, kimseye benzemez. Onun şarkısını seslendirmek elbette riskli gibi gözüküyor böyle bakınca ama risk olması için bir iddia gerekli. Ben "Levent'ten daha iyi söylerim" diye iddia etmedim ki. Çok sevdiğim bir şarkıyı, 22 yıl sonra kendi yorumumla seslendirmek istedim. Bence hayat çok kısa, biraz eğlenelim! Şarkıyı sevenler tadını çıkarsın, sevmeyenler de başka şarkılarla keyiflensin.

22 yıl sonra aynı şarkıyı aynı heyecanla bir başkasına söyletmek ve bunun içinde bu durumu yaşayan direkt ben oluyorum. İnanılmaz keyif veren bir durum benim için. Zaten Sezen Aksu ile stüdyoda çalışmak anlatılmaz yaşanır.

Sahte tık konusuna, üç bölüm TV programı yetmez. Benim anlamadığım, bu durumu bildiği halde sektörün bu manipülasyona nasıl kandığı. Bence sahte izlenmelere başvuranlar kadar, bu izlenmelerin arkasındaki manipülasyonu bildiği halde yok sayan ve buna değer verenler de kendini kandırıyor.



DEĞİŞİME SAĞIR OLMAK BANA ÇOK MANTIKSIZ GELİYOR

Benim dinleyici olarak beğendiğim rap çalışmalarım var. İleride birlikte bir rap şarkıya ben de seve seve düet yapabilirim. Müzik en özgür olunması gereken alanlardan biridir. Müzik sektörü, sürekli gelişiyor ve yenileniyor. Değişime sağır olmak, bana çok mantıksız geliyor.