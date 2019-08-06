ÖMER KARAHAN

Sanatın ve sanatçının geldiği nokta her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Kimi seyircisini 'Ayakta fasıl okumam, oturacağım' diyerek azarlıyor, kimi de katıldığı bir partide kucak dansı yaptırıyor. Bu ukalalık ve özentilik olaylarına imza atan sanatçılarımız; Sıla ve Ben Fero...

Sıla, geçtiğimiz günlerde Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Ancak şarkılarını oturarak söylemesi, ayağa kalkmaması seyirciyi kızdırdı. Konserin ilerleyen dakikalarında seyircilerin bir kısmı konser alanını terk etti, olay sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Hemen konsere giden bir dostumu aradım. Kendisine seyircilerin konser sırasında alandan ayrıldıkları anda neler yaşandığını sordum. Arkadaşım Sıla'nın konserinde birkaç parçayı ayakta söyledikten sonra oturduğunu ve oldukça gergin olduğunu söyledi. Ardından bir seyirci, "Sıla ayağa kalk" diye bağırmış, Sıla da "Fasıl söylüyorum, nasıl ayağa kalkayım" diye karşılık vermiş. Bunun ardından seyircilerin büyük bir bölümü peşi sıra antik tiyatroyu terk etmeye başlamış.

Gerçekten inanılır gibi değil... Sıla gibi bir sanatçının kendisini izlemeye gelen bir hayranına "Fasıl söylüyorum ayağa kalkamam" gibi bir karşılık vermesini anlayamıyorum. Ne yani bugüne kadar Zeki Müren'ler, Safiye Ayla'lar, Muazzez Abacı'lar, Müzeyyen Senar'lar, Bülent Ersoy'lar, Sezen Aksu'lar ve daha birçok sanatçı, fasılı ayakta söylerken icralarını hafife mi alıyordu? Sıla, sen bu isimlerden daha büyük bir sanatçı mısın veya bu isimler ayakta fasıl söylediler diye küçük sanatçı mı oldular?

Hatırlıyorum, yıllar önce mesleki büyüğüm Hıncal Abi (Uluç), köşesinde Zeki Müren'in seyircisine duyduğu saygı ile ilgili bir anekdotunu şöyle anlatmıştı: "Bir defasında Müren'in kulisindeydim. Pantolonunun ütüsü çift çizgi olmuş diye bir kadını azarlıyordu. Değer mi Zeki Bey, kimse fark etmedi bile' dedim. 'Hıncal; Zeki Müren, seyircisine bu saygısızlığı yapar mı?' dedi." Bir Müren'in sanatçı duruşuna ve nezaketine bakın, bir de günümüzdeki örneğe.

Kusura bakma Sıla, Bodrum'da kaldığın süre boyunca arındığını ve tedavi olduğunu söyledin, ancak daha sen tedaviye cevap verememişsin ki iyileşip arınasın... Söylediğin gibi postunu da Bodrum'a değil, yaptığın zincirleme hatalar ile elinden kayıp giden sanatçı kimliğine sermişsin...

Son günlerde popülaritesi çok artan ve gündemden düşmeyen Ben Fero, bugüne kadar parçalarının sözleri, klibinde Demet Akalın ile rol alması ve bazı rap'çilerle atışmalarıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz günlerde Fero, katıldığı bir partide 'Lap Dance' olarak adlandırılan kucak dansı yaptırdı. Dansın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekti. 'İğrençsiniz, gerçekten sizi takip eden binlerce çocuk var', 'Çok seviliyorsunuz ama bu kadar şımarmayın, halk bu yerin dibine de gömer sizi' diye tweetler atıldı.



EMİNEM MİSİN SEN?

Kimse Ben Fero'nun neden böyle bir şey yaptırdığını sorgulamıyor ama bir sanatçı olarak bu anların çekilip paylaşılacağını bile bile yüzünde gülümsemesiyle bu kadar rahat olması sıkıntılı... Yaş grubu oldukça düşük bir hayran kitlesi de bulunan Ben Fero, zaten şarkı sözlerindeki bazı kelimeler yüzünden tepki görüyordu. Bu son olay, çizginin biraz daha aşılıp boyut değiştirdiğinin göstergesi...

Ben Fero yabancı özentiliği mi yaşıyor? Kendisini Snoop Dogg, Eminem, Jay Z mi sanıyor? Herhalde yaptığı bu hareketin toplumda nasıl cereyan edeceğini düşünemiyor.