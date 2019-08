36 saatte Çeşme’yi altüst edin

İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıyla, Çeşme'nin tatilciler tarafından tercih edilme sebeplerine bir yenisi daha eklendi. Ben de hem yeni otoyolu denemek, hem de mini bir tatil rotası çıkarmak için Alaçatı'daydım. Yıllardır Bodrum ile karşılaştırılan Çeşme, sadece yerli turistin değil yabancı turistin de gözdesi... Her ne kadar Hacımemiş'te insan trafiğinden yürümek zor olsa da Çeşme bugün hem eğlencesi, hem mutfağı, hem beachler'i, hem de dokusu nedeniyle Mikonos ile kafa kafaya yarışıyor.



GÜNDÜZ GÜNEŞLEN, GECE EĞLEN

Alaçatı'da gündüz plajlarda olan tatilciler, gece sabahın ilk ışıklarına dek mekan araştırması içerisine giriyor. Bu da aslına bakarsanız dinlenmek için çıkılan tatilden bir nevi yorgun dönülmesine sebep oluyor. Ama yapacak bir şey yok! 36 saatlik Alaçatı seyahatime az uyku, bol eğlence sloganı ile çıktım. Yakın zamanda baba olan biri olduğum için az uyku beni çok etkileyen bir kavram olmadı. Artan ziyaretçilerine rağmen kendine özgü havasını koruyan Alaçatı, yöre mimarisiyle uyumlu butik otelleri içinde barındırıyor olsa da tercihimi Alâ Otel'den yana kullandım. 12 ay boyunca hizmet veren Alâ Otel, Alaçatı'nın cumbalı taş bina geleneğinin modern bir estetik yorumla birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir mimari yapıya sahip...



ALAÇATI KAZAN BIZ KEPÇE

Konu tatil olunca, güne güzel bir kahvaltı ile başlamak gerekiyor. Bunun için Çeşme Bazlama Kahvaltı'ya giderek kendimi Nurten Anne'nin hem karınlara, hem gönüllere hitap eden tarifleriyle oluşan benzersiz sofrasına bıraktım. Kahvaltının ardından plaj için köyün popüler eğlence durağı Esnaf'ın, gündüzleri plaj ve happy hour'larıyla eğlenceye el attığı adres Esnaf on the Beach'e gittim. Esnaf'ın işletmecisi Ergun Yıldız'ın, mekanın gündüzü ve gecesine kattığı dokunuşlar ve detaylar muazzam... Özellikle menüdeki kokoreçini ve deniz mahsullü risottosu orzoyu mutlaka tatmalısınız. Akşam saatlerinde eğlenmek için işletmeciliğini Serkan Koca'nın yaptığı Hammam'daydık. Eğlenceye 45'lik ve ÜstKat'tadevam ettikten sonra geçtiğimiz yıllarda meşhur olan karpuzlu mantının tadına bakmak yerine Bodrum Mantı'da gerçek mantı keyfi yaptık. Bu arada, aynı terliklerden, aynı çantalardan, aynı düz tişörtlerden ve şort üstü beyaz gömleklerden sıkılanlar için Momo Beach'teki Eclectic Concept'i tavsiye ederim. Böylece plajlarda tek tip olmaktan kurtulmuş olursunuz, aklınızda olsun...