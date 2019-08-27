ÖMER KARAHAN

Meğer bizim yıllardır dinlediğimiz binlerce şarkının öyle bir ortak noktası varmış ki, şaşırmamak elde değil... 'Firuze', 'Değer mi?', 'Dünya Tatlısı', 'Haydi Gel Benimle Ol', 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam', 'Sultan Süleyman', 'Hadi Bakalım', 'Ünzile', 'Sen Ağlama', 'Gidiyorum', 'Aldırma Gönül', 'Geri Dön', Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda', 'Devlerin Aşkı' gibi efsane şarkılara imza atan Aysel Gürel, Sezen Aksu ve Aşkın Tuna; Denizli Sarayköy doğumlu. Üçü de Türk müzik tarihinde yıllardır herkesin dinlediği binlerce esere imzasını atan efsaneler... İnsan merak etmeden duramıyor; Sarayköy'ün toprağından veya suyundan genlere geçen bir miras mı var? Yeni dönemde ise birçok sevilen şarkıya imza atan Sıla'nın da Denizlili olduğunu unutmamak gerek. Gerçekten bölgenin jeolojik yapısı incelenmeli. Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in evinde iki yıl boyunca temizlik yaptığını, evden 20 bin şarkı sözünün çıktığını söylemişti. Sezen Aksu'nun yaklaşık 500 şarkısı bugün hâlâ ezberlerde. Aşkın Tuna'nın ise bin 500 eseri olduğu biliniyor.



Erivan'da büyük saygısızlık

Ermenistan Erivan'da, Ermeni suikastçı Soğoman Tehliryan'a ait bir heykel dikildi.

Onlarca Türk hanlığına başkentlik yapmış olan kadim bir Türk şehri olan Erivan'da yapılan heykelin ayak ucunda ise Osmanlı Devleti'nin son sadrazamlarından Talat Paşa'nın kesik başı simgelenerek bir saygısızlığa imza atıldı. Tehliryan, Talat Paşa'ya Berlin'de suikast düzenlemesinden dolayı Ermeniler tarafından sözde kahraman olarak anılıyor.

Tabii bu durumu ülkemizde de bulunan ve böyle bir terbiyesizlikle alakası olmayan Ermeni vatandaşlarımıza mal edemeyiz. Ancak Ermenistan'da yapılan bu terbiyesizlikten bir an önce geri dönülmeli.

Bu heykel ile verilmek istenen mesajın geri dönüşü çok ağır sonuçlara sebebiyet verebilir.

Bu rezalet abidesine rağmen sözde entelektüeller Orhan Pamuk ve Fatih Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ile bazı CHP'liler ve HDP'liler, sözde Ermeni soykırımı çığırtkanlığı yapacak mı?



'Masal Şatosu'nda bir bilge!

Sinema sektörümüz sonunda çocukları fark etti. Son günlerde hemen hemen her yerde 30 Ağustos'ta vizyona girecek olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filmiyle ilgili bir şeylerle karşılaşıyorum. Önce fragmanına, ardından da konusuna bir göz attım. Yıllardır yabancı ülkelerin ürettiği içeriklere dublaj yapıyorduk, artık yerli içerikler üretiyor olmamız sevindirici. Bu film özelinde bir başka sevindirici şey ise Pamuk Prenses'ten, Kül Kedisi'nden öte; Nasreddin Hoca gibi keskin bir zekaya ve derin bir mizah anlayışına sahip, bilge bir yerli karakteri en yeni jenerasyonla tanıştırması. Böyle bir inceliği ve hassasiyeti öne çıkaran 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filmini izlemenizi tavsiye ediyor, gişede başarılar diliyorum.

