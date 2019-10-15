İş dünyasının vatan sevdalıları susmuyor, mehmetçiğimize destek veriyor

Tüm Türkiye tek yürek oldu, kahraman ordumuzun başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na sahip çıkıyor. Bazı sanatçılar deve kuşu gibi başını kuma gömerek destek vermekten kaçınadursun, iş ve sosyete dünyası, yayınladıkları mesajlarla ordumuzun arkasında olduklarını gösterdi

Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyeliler'in topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yedinci güne gelindi. 600 terörist etkisiz hale getirildi, onlarca köy teröristlerden temizlendi, teröristlere ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler imha edildi. Sadece teröristlerin hedef alındığı harekatta; sivil/ masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor.







Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ve kahraman Mehmetçiğimiz ile ne kadar gurur duysak az... Türk milletinin Barış Pınarı Harekatı'na verdiği desteğe TV röportajları ve sosyal medyada tanık olduğumda, özellikle CİMER'e atılan yardım mesajlarını gördüğümde tüylerim diken diken oldu. Bir kez daha böyle güçlü bir milletin parçası olmaktan, Türk olmaktan gurur duydum.

Bu durumdan hoşlanmayanlar olacak ki; günlerdir deve kuşu gibi kafasını toprağa gömmeye çalışan ünlülerimizin dışarıda kalan k.çları ile karşılaşıyoruz! Zoraki mesaj yayınlamaları, ezbere bağış yaptığını açıklayanları, hâlâ harekatı 'savaş' diye nitelemeye çalışanları gördükçe insanın içi acıyor.







Neyse; herkesin günlerdir verdiği isimleri bir kez daha yazıp mide bulandırmak istemiyorum.

Aksine; bugüne dek ekonomik güçlerinden dolayı ayrıştırılan ve sosyetik sıfatı takılan, koca yürekli vatan sevdalısı vatanseverlere selam göndermek istiyorum. Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Demet Sabancı Çetindoğan, Mine Kalpakçıoğlu, Ayfer Toprak, Şebnem Dinçgör, Aslı Şen, Şebnem Çapa, Hacı Sabancı, Ender Alkoçlar, Suzan Toplusoy, Meltem Demir ve daha birçok iş insanı; harekatın ilk gününden beri Mehmetçiğimize destek olup bunu yüksek sesle dile getiriyor. Gerçekten bravo... Keşke milletimizle birlikte hassasiyet gösteren sporcularımız, sosyetiklerimiz kadar ünlülerimiz de yüksek sesle Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterse ve tek yürek olup 'Korkma' ile başlayan İstiklal Marşı'mızdaki vakur duruşu sergileyebilsek...