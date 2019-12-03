ÖMER KARAHAN

'5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu gereği hak sahiplerine saygı göstererek konser süresince hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı almamanızı önemle rica ederim.

Anlayışınıza teşekkür eder, keyifli bir konser dileriz.' Aynı zamanda MSG Başkanı olan Candan Erçetin, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserini bu cümlelerle açtı. Daha önce de sahne aldığı tıp kongresinde benzer sözleri nedeniyle kriz yaşanmıştı. Erçetin, kongreye katılan doktorlara telefonla görüntü almalarını istemediğini söylemiş, bu konu günlerce tartışılmıştı.

Bostancı konserine dönersek... Candan Erçetin'in bu anonsunu konseri izlemeye gidenler çok önemsemedi ve konserdeki belli şarkılar sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan seyircinin büyük bir kısmı bu anons sonrası homurdanmaya başladı.

'Konseri izleyen seyirci mi haklı, yoksa sanatçı mı?' konusuna girmeden Erçetin'in bu itici durumdan kurtulması için birkaç formül sunacağım...



■ MSG üyesi tüm sanatçılar, birliğin başkanı Erçetin'in yanında yer almalı.

Sahnede seyirci ile selfie çekmek, eşi dostu sahnede telefonla görüntülü arayıp şarkı hediye etmek ve 'Hadi telefonları sallıyoruz' tribinden vazgeçip Erçetin'in sesinden kamu spotu paylaşmalı.

■ Sanatçılar, konserlerini Youtube veya benzeri platformlarda yayınlamayı bırakmalı.

■ Yine sanatçılar ucuza getirmek için konser görüntülerini klip veya benzeri çalışmalarında kullanmamalı...

O görüntülerde yer alan hayranları ve orada bulunan seyircilerin de rızalarına sadık kalınmalı.

■ Candan Erçetin, konserleri için alana sinyal kesici jammer'lar getirmeli veya oluşturduğu özel bir timle konser başlamadan önce herkesin telefonunu toplatmalı.

■ Ya da yaptığı anonsla kayda alınmayan Candan Erçetin, bir daha konser yapmamalı...

Ünlü sanatçı bu seçenekler ile belki bu durumu çözer, yaptığı anonsları da hayata geçirmiş olabilir.



Merakla beklenen film

20 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Şuursuz Aşk'ın yapım ve senaryo aşamasının sekiz yıl sürdüğünü öğrendikten sonra filmle ilgili merakım oldukça arttı. Başrollerini Ebru Şahin ve İsmail Hacıoğlu'nun paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Umut Ertek oturuyor. Güçlü oyuncu kadrosu, 80'li yılları konu alan hikayesi ve başrol oyuncularının farklı karakterleri canlandırdığı film; bütçe ve prodüksiyonu bakımında güçlü bir proje olarak seyircinin yanı sıra sinema dünyasının da merakla beklediği bir yapım.