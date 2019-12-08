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ÖMER KARAHAN
08 Aralık 2019, Pazar ÖMER KARAHAN

‘Başkansın ama resmen suç işliyorsun’

Besteci , ’ndeki konserinde telif haklarını gerekçe gösterip seyirciye çekim yasağı koyan Başkanı ’e seslendi: “Konser verdiğin salonun lisans anlaşması yok. O konserden sen ve oradaki ekip para kazanıyor, besteciler değil. Bu yaptığın resmen suç!”

'HASSASİYET GÖSTERMİYOR'
, 'ndeki son konserinde telif haklarını gerekçe gösterip, çekim yapmamaları konusunda izleyicileri uyarmıştı. da, Erçetin'in aynı hassasiyeti eser sahipleri için göstermediğini öne sürdü.

'FSEK KANUNU VAR'
Bayar, Erçetin'in Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği () Başkanı olduğunu hatırlatıp şöyle konuştu: "Asli görevi eser sahiplerinin haklarını korumak olan Sayın Erçetin'in Bostancı konserinden eser sahibi ne kazandı? Hiç! MSG Başkanı'nın konser verdiği yer lisanslanmamış. Canlı performans lisansı olmayan bir yer... Erçetin, Kanunu'na göre resmen suç işlemiştir."



'İNSAN HAKLARINA AYKIRI!'
Bayar, Candan Erçetin'e FSEK Kanunu'nun içeriğini de hatırlattı: "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre; konserin hammaddesi olan bestecilere, maliyetin içinden telif ödenmesi gerekiyor. Ancak Erçetin'in konserinde; şarkıcı, orkestra, ses, ışık, kuaför, menajer, organizatör ve mekan sahibinin parası anında nakit olarak ödenirken, biz bestecilere tek kuruş verilmiyor. Bu büyük haksızlık; yasalara, uluslararası anlaşmalara, emeğe ve insan haklarına aykırıdır."

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