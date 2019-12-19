Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ömer Karahan > Yetenekli bay linçcinin çaresizliği
ÖMER KARAHAN
19 Aralık 2019, Perşembe ÖMER KARAHAN

Yetenekli bay linçcinin çaresizliği

Aynı gazete ve aynı köşede yıllardır çark etmeyi 'Gazetecilik ilkesizliği' haline getirmiş linçten sabıkalı büyüğümüzü okudukça 'Bu kadarına da pes' demekten kendimi alamadım.

Aynı gazete ve aynı köşede yıllardır çark etmeyi 'Gazetecilik ilkesizliği' haline getirmiş linçten sabıkalı büyüğümüzü okudukça 'Bu kadarına da pes' demekten kendimi alamadım. Onun adına 'Bir gazeteci yıllarca bu kadar ilkesizlikle nasıl aynı köşede yazmaya devam ediyor? Kendini bu duruma nasıl düşürüyor?' diye hayıflanıp üzüldüm.

Sonunda bu durumun özetini Sigmund Freud'un 'Psikanaliz Üzerine' kitabında buldum. "Mutluluk pantolona işemek gibidir, ıslaklığı herkes görür; ama sıcaklığı yalnız sen hissedersin." Demek içine düştüğü gülünç durum onun umurunda değilmiş, o mutlu olduğu için bunu yapıyormuş. Madem öyle işemeye devam et! Sıcaklığın eksilmesin...
(Not: Buna hiçbir editör, sayfa tasarımcısı, fotoğrafçı dahil değildir.)

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN