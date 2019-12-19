Yetenekli bay linçcinin çaresizliği

Aynı gazete ve aynı köşede yıllardır çark etmeyi 'Gazetecilik ilkesizliği' haline getirmiş linçten sabıkalı büyüğümüzü okudukça 'Bu kadarına da pes' demekten kendimi alamadım.

Aynı gazete ve aynı köşede yıllardır çark etmeyi 'Gazetecilik ilkesizliği' haline getirmiş linçten sabıkalı büyüğümüzü okudukça 'Bu kadarına da pes' demekten kendimi alamadım. Onun adına 'Bir gazeteci yıllarca bu kadar ilkesizlikle nasıl aynı köşede yazmaya devam ediyor? Kendini bu duruma nasıl düşürüyor?' diye hayıflanıp üzüldüm.



Sonunda bu durumun özetini Sigmund Freud'un 'Psikanaliz Üzerine' kitabında buldum. "Mutluluk pantolona işemek gibidir, ıslaklığı herkes görür; ama sıcaklığı yalnız sen hissedersin." Demek içine düştüğü gülünç durum onun umurunda değilmiş, o mutlu olduğu için bunu yapıyormuş. Madem öyle işemeye devam et! Sıcaklığın eksilmesin...

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