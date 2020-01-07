ÖMER KARAHAN

Hollywood yıldızları Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones, tatil için geldikleri İstanbul'u turlamaya devam ediyor. Önceki gün Ayasofya Müzesi'ni gezen karı-koca, Balat Merkez Şekercisi'ne de uğradı. Burada kendisine ikram edilen akide şekerinden tadan çift, çok beğendiklerini söyledi. İkili, akide şekerinin tarihi ve yapılışıyla ilgili bilgi aldıktan sonra 100 TL'lik alışveriş de yaptı. Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, 1879 yılından bu yana aynı çatı altında faaliyet gösteren tarihi dükkanda uzun süre vakit geçirdi. Çiftin bu ziyareti sonrasında şekerci dükkanına uğrayanların sayısında da artış oldu. Müşteriler, özellikle ünlü yıldızların beğendiği şekerden almak istediklerini söylüyor.



Mucizeler için önce kendinize inanın

Yeni bir yıla girdik, takvimimiz artık 2020'yi gösteriyor. Birçok temenninin söylendiği bu günlerde ben de ünlü isimlerin yaşam koçu Meltem Kerimoğlu'nun sözlerinden bir bölüm alıntılamak istiyorum: "2020 enerjisi yüksek bir yıl ve insanların kendi mucizelerini gerçekleştirmek için önce buna inanmaları gerekiyor. Kendilerini motive edenler, enerjisi yüksek yeni yılı başarıyla geçirirler."



İlham perileri aranıyor

Müze ve ören yerlerindeki ticari alanları işletme yetkisine sahip Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG), kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla Anadolu'nun Kadın Gücü adlı bir yarışma düzenliyor. İkincisi düzenlenecek olan yarışmanın teması bereket. Beş ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve üreticiler katılıyor. www.anadolununkadingucu. com adresi üzerinden 10 Ocak'a kadar başvurular kabul ediliyor, bilginize...



Hani paraya ihtiyacın yoktu!

Geçtiğimiz yıl başörtülü kızlara yaptığı sözlü taciz sonrasında oldukça tepki gören Deniz Çakır, televizyon ekranlarından da uzak kaldı. Çakır, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir Youtube kanalında Arap dünyasından reklam teklifleri aldığını belirterek "Paraya o kadar muhtaç değilim. Ürdün'de tereyağı reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim" dedi. Çakır'ın iş stratejisine karışmam tabii ki söz konusu değil ama kendisinin bir temizlik ürününün reklamında seslendirme yaptığını gördüm. Tabii sıranın tereyağı reklamı ve Arap dünyasına niye gelmediğini daha iyi anladım. Paraya ihtiyacı olmayan Çakır henüz ülkemizdeki temizlik ürünü reklamlarında yer alma kısmını geçememiş ki Araplar'ın tereyağına reklamlarında rol alsın!



Çiğ köftecide makaron siparişi mi veriyorsun Soner!

Soner Sarıkabadayı, akustik çalışmalarını Youtube kanalında hayranları ile buluşturuyor. 'Delalım' türküsüne yaptığı cover ile beğeni toplayan Sarıkabadayı'nın parça seçimi, yorumu, sesi türküye oldukça yakışmış. Şarkıda eleştirdiğim tek nokta 'le' vurguları... Tonlama o kadar samimiyetsiz ki, sanki çiğ köftecide makaron siparişi veren bir turist Soner!