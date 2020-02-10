ÖMER KARAHAN

Duygu sömürüsüne dayalı filmleri eskisi gibi gişede ilgi görmeyen Mahsun Kırmızıgül, yapacak işi kalmayınca işgüzarlığa soyundu. Sinemada girdiği kısır döngü nedeniyle son çare olarak müziğe göz kırpan Kırmızıgül, bu konuda Teoman'ın öğrenciliğine soyunup R (geri vites) yaptı, yeniden müzikte isim yapmak için sinyal vermeye başladı. Peki bunun için ne lazım? Tabii ki biraz muhalif, biraz da her şeye maydanoz olmak gerek... İşte bundan olsa gerek Kırmızıgül, kendisi gibi birkaç ismin daha üyesi olduğu sosyal medyadaki 'provokatif, yalan tweet grubu'na katılıp halay başı olmuş.

CHP medyasının uydurduğu, Adem Yarıcı isimli bir kişinin Hatay'da valilik önünde, ekonomik nedenlerle kendini yaktığı iddiasını Mahsun Kırmızıgül de paylaştı. Olay koskoca bir yalandı ama o muhalif medya organları gibi Kırmızıgül de bu yalanı körükleyip gerçekliğini bile sorgulamadan provokatif paylaşım yaptı.

İşin aslı şuydu; Adem Yarıcı, antisosyal kişilik bozukluğu raporu olan, daha önce de intihara teşebbüs etmiş, devletten yardım almış, çocukları devlet tarafından okutulan biriydi. İntiharın ekonomik nedenlerle ilgisi yoktu.

Gerçek apaçık ortadayken dahi Kırmızıgül 'Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın' diyerek tweet atıp sosyal medyada provokasyonunu sürdürmeye, ahkam kesmeye devam etti.



ONURSUZLUK!

Bunun adı onursuzluktur Mahsun Efendi! Olayın iç yüzünü bildiğin halde yalana ortak oldun, bu yalanı yaymaya çalıştın. Peki o zaman ben de sana soruyorum; Doğu ve Güneydoğu'dan baba ocaklarına şehit mertebesiyle dönen evlatlar için, Diyarbakır'da aylardır evlatları için gözyaşı döküp nöbet tutan anneler için, PKK'nın yıllardır Mehmetçiğimize ve ülkemize yaptığı kahpelikler için neden ağzını açıp da bir kelam etmedin?

Nerede senin erdemli babalığın, barış elçiliğin, duyarlılığın?

Ama yok, sen yapamazsın! Çünkü her şeyin kurgu. Bu ülkenin anaları, acı çekenleri için göstermediğin merhameti, sadece film repliklerine yazabilirsin. Bir de ancak klip çekerken gözyaşı döküp kameraya poz verirsin. Çünkü sen sadece rol kesen bir artistsin.