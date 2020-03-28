Orhan Gencebay'dan üç baba formül

Serdar Ortaç, Orhan Gencebay’ın kendisine verdiği mutluluk reçetesini açıkladı: “Orhan Abi bana, ‘Üç kelimeyi dilinden düşürmezsen kimseyi üzmez, kendin de üzülmezsin’ dedi”

'SERDAR'IN PSİKOLOJİSİ BOZUK'

SERDAR Ortaç, sevgilisi Seçil Gür'le yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından açıkladı. Gür, "Sanırım hastalığı nedeniyle Serdar'ın psikolojisi iyi değil" dedi. Ünlü popçu ise "Bundan sonra yalnız kalmayı istiyorum. Hep yalnız kalacağım. Aşk diyetine giriyorum. Artık kendim için yaşayacağım çünkü yapamıyorum. Kimseyi de üzmek istemem" dedi.



'O ZAMAN EVLİ DEĞİLDİM'

ÖZEL hayatında yalnızlığı seçen Ortaç, bir de ilginç açıklamada bulundu: "Yıllar önce evli değilken Orhan Abi bana bir tavsiye vermişti. 'Hayatta mutlu olmak istiyorsan 3 kelimeyi dilinden düşürme evlat. O üç kelime; haklısın, olabilir, tabii... Eğer dediğimi yaparak yaşarsan kimseyi üzmezsin ve mutlu olursun' demişti. Artık bu öğüdü tutacağım."