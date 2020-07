ÖMER KARAHAN

Selçuk Yöntem ile Bambi Cafe arasındaki 'tost' davası yıllardır devam ediyor. Son olarak yargılama sonrası mahkeme, vekalet ücretinin bir kısmını Yöntem'in ödemesine karar verdi. Bu karar sonrasında, Bambi Cafe'nin sahibi Fatih Güner, Yöntem hakkında icra takibi başlattı.

Burada Selçuk Yöntem'in kendi markasını itibarsızlaştırdığını söylemeden geçemeyeceğim.

Hadise, yıllar önce gerçekleşen Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) ödül gecesinde ortaya çıkmıştı. Ben de başından itibaren konuya oldukça vakıfım...

Selçuk Yöntem, Fatih Güner'in ilk gün itibariyle ortaya koyduğu iyi niyet hamlesini ve özrünü kabul etmeyip olayı gereksiz tırmandırdı. Aslına bakarsanız Yöntem değil, o günlerde menajerliğini yapan Müge Ulusoy olayı bu raddeye getirdi. Ve ne acıdır ki bugün Selçuk Yöntem'in menajerliğini Müge Ulusoy yapmıyor.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de ünlü ve mekan fotoğrafları bir anda büyük bir rant kapısına dönüştürüldü.

Olayı menüdeki teliften kişilik haklarına taşıyan Yöntem, o istemediği fotoğraf karesini kendi rızası ile çektirmiş ve ardından garson ile de hatıra pozu vermişti.



PARA HIRSI

Ve daha ilginci, MGD gecesinde para ile satılmayan, sadece o gece için basılan ve oradaki konuklara dağıtılan özel dergideki aynı fotoğraf için dava açan Yöntem, aslında benim de yönetim kurulunda olduğum, yıllarca dirsek temasında olduğu MGD'ye de dava açtı.

O gece Bambi Cafe, bizim onlara teklif ettiğimiz sponsorluk anlaşmasını derneğimize katkıda bulunmak için kabul etmiş, hatta dağıttığı fidanlar ile sponsorluğu bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmüştü.

Yöntem gecemizde onur ödülü alacağı için dergide yer alan o fotoğrafı biz koymuştuk. Bize gecemizde destek olan Bambi Kafe'ye verilen rahatsızlık ve ardından Selçuk Yöntem'in her yıl bir kez gerçekleştirdiğimiz gecemizde çıkartılan dergiden dahi para hırsına bürünüp bizi de bu davaya karıştırması gerçekten can sıkıcı...



PİS KOKULAR VAR

Yahu ne gerek vardı bu kadar tantanaya... Hatasını ve özrünü kabul edip gerekli adımları atacak olan Fatih Güner ile bir araya gelip bu durumu çözmek varken Selçuk Yöntem niçin bir büyüklük gösteremeyip kendini de itibarsızlaştırma yolunu seçti? Tost davası diye anılan olayın içinde daha birçok bilinmeyenler ve pis kokular var. Selçuk Yöntem, bu hamleyi yaparken olayın nereye varacağını düşünmeliydi. Önümüzdeki günler çok şeye gebe, benden söylemesi...



Bir ayda 10 kilo verilir mi?

Pandemi süresince izole bir yaşam ve evde geçirilen zamanla alınan kiloların üzerine ünlüler, yeni normalle birlikte soluğu spor hocalarının yanında alıyor. 30 ile 45 gün içinde 10 kilo verdirdiğini söyleyen ünlü spor hocası Okan İşalan'ın bu aralar telefonu susmuyor. Nişantaşı'ndaki stüdyosunda hizmet veren İşalan'ın, bu demecinden sonra telefonunun susmaması gayet normal. Bir ayda 10 kilo herkesi cezbeder.



Perde arkası...

Değerli meslek büyüğüm ve Sabahdaşım Hıncal Ağbi köşesinde, geçtiğimiz günlerde Nehir Erdoğan- Cem Aydın haberini yapan muhabir arkadaşım Gökhan Gökduman hakkında 'İşte bu ülkede gazetecilik!' başlıklı sert bir yazı kaleme almıştı. Ardından da Ali Eyüboğlu, Uluç'un yazısına atıf yapıp aklı sıra GÜNAYDIN'ın haberciliğini eleştirmişti.



NİÇİN SORMADINIZ?

İyi hoş da niçin kimse Gökhan Gökduman'ı arayıp olayın aslını sormadı? O akşam orada neler yaşandığını olayın muhatabına sormazsak, araştırmazsak; bugüne dek büyük büyük puntolar ile 'gazetecilik' adına yaptığımız eleştirilerin ne manası kalır? Ayrıca Ali Eyüboğlu'nun bu konuya neden girdiğini de anlamış değilim... Madem bu konu Eylüboğlu'nu bu kadar heyecanlandırdı, şimdi Hıncal Ağabey'i arayıp olayı sormasını istiyorum. Hıncal Ağabey'in, Eyüboğlu'na neler anlatacağını çok merak ediyorum. Çünkü olayın perde arkası hiç de göründüğü gibi değil..



O zaman dans

'Son Dakika' şarkısı ile Tuğba Ekinci, hem sporunu hem stüdyo çalışmalarını birleştirdiği klibi ile günlerdir konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ekinci, yeni müzik düzeni ve dans etmek için bu çalışmaya imza attığını söylüyor.