ÖMER KARAHAN

Karim Benzema, Luka Modric, Frank Ribery ve Achraf Hakimi... Dünyaca ünlü bu isimler bir anda art arda Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkışını tebrik etmeye başladı. Erzurumspor dünya gündeminde zirveye taşındı ve milyonlarca kişi bu gönderileri karşısında bulmaya başladı. Ve bu işin mimarı Erzurumlu dünyaca ünlü kasabımız Nusret...



Memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Paşalı Köyü'nün gelişimi için yaptırdıklarından, annesi ve babası adına yaptırdığı külliyeden sonra Erzurumspor'a yaptırdığı bu lobi gerçekten paha biçilemez bir jest... Vallahi bravo Nusret, helal olsun sana... Umarım Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Nusret'in bu gönülden yaptığı fahri elçilik karşısında harekete geçer.



Sıfırdan zirveye çıkan, markasını İstanbul'un yanı sıra New York, Doha, Miami, Abu Dabi, Mikonos, Dubai'deki şubeleri ile dünyanın dört bir yanına taşıyan, tuz dökme hareketiyle tüm dünyada #SaltBea akımını başlatan, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Nusret'in adının en yakın zamanda Erzurum'da sokak ve caddelerde yer alması, hatta kent meydanında heykelinin dikilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ülkesine ve memleketi Erzurum'a bu kadar bağlı olan birinin kültür ve mutfak üzerinden başlatacağı turizm efektini düşündüğünüzde, sizin de benim gibi "Heykeli dikilir bu adamın" diyeceğinizden eminim.



125'inci yıla özel

Hikayesi 1895 yılında Pera'da başlayan Atelier Rebul, doğum tarihi ile sınırlı sayıda özel bir koleksiyon oluşturdu. Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba'yı tebrik etmek için aradım ve duygularını sordum. Filiba, "Bu özel yıldönümü koleksiyonunda arşivlerimizdeki gizli, asırlık formülleri gün yüzüne çıkardık. Sadece bu formüllerle yetinmedik, ambalajlarıyla da asırlık bir yolculuk sunmayı hedefledik" diye konuştu. Gerçekten de yeni nesiller için tarihte bir yolculuk niteliğinde olmuş.



Ne gerek vardı bu yalana!

Medya dünyasında aylardır konuşulan ünlü spiker Buket Aydın ile Şişli'nin eski belediye başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün yasak aşk yaşadığı gerçeğini GÜNAYDIN aylar önce manşete taşımıştı. Hemen ardından Buket Aydın, "Telefonumda ve Instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp bunu kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum" diyerek haberi yalanlamıştı. Tarih yeniden tekerrür etti ve tüm internet medyasında Buket Aydın ile Emir Sarıgül'ün Bodrum'da çekilen öpüşme fotoğrafı ortaya çıktı. Aydın, bu görüntüler için ne diyecek? Eğer bir şey yaşanıyorsa niçin bu büyük laflar ediliyor ve sonrasında kendini bu duruma sokuyorsun, anlamak mümkün değil.