ÖMER KARAHAN

Bebek muhtarının sorunu bir türlü çözülemiyor. Geçtiğimiz aylarda yazmıştım; Bebek'in yeni muhtarı Ayşe Laplanche, muhtarlık binası olmadığı için Tevfik Fikret İlkokulu'nun alt katındaki bir odayı kullanıp seyyar hizmetini sürdürüyor diye... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bebek Parkı'nı ziyaret ettiklerinde Laplanche, İmamoğlu'na muhtarlık binalarının olmadığını söylemişti. İmamoğlu da hemen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yanında Park ve Bahçeler Müdürü'ne talimat vererek Bebek Parkı'nın girişindeki güvenlik kulübelerinin yanına muhtarlık binası yaptırılması için talimat vermişti.

Ne yazık ki İmamoğlu'nun bu talimatı aylar geçmesine rağmen havada kaldı. Muhtar ve ekibi hâlâ Bebek'te esnaf ziyaretleri sırasında işlerini görmeye çalışıyor. Ekip, İmamoğlu'nun sözünün balon olması sonrasında Tevfik Fikret İlkokulu'nun bahçesindeki kullanılmayan kantine tabela koymak zorunda kaldı.

Gerçekten yazık, hem başkan olarak söz vereceksin, hem de sözünü tutamayacaksın. Bu arada WhatsApp gruplarında eyyam yaparak örgütlenmeye çalışan muhtar Ayşe Laplanche ve bazı Bebekliler, umarım yazdıklarınızı bir daha gözden geçirir ve bu büyük belediyecilik (!) karşısında övgülerinize devam edersiniz.





Dünya starlarını giydiriyor



Son günlerde İtalya'da herkesin konuştuğu bir Türk stilist var. İsmi Defne Yiğit... Milano'da yaşayan Yiğit'in koleksiyonları aralarında dünyaca ünlü dövüşçü Badr Hari, futbolcu Karin Benzema, DJ Gianluca Vacchi, model Jeremy Meeks gibi isimler tarafından tercih ediliyor. Yiğit, birçok ünlü markaya da koleksiyon hazırlıyor. Gerçekten dünyada birçok alanda başarı kazanmış ismin Türk olduğunu görünce ayrı bir kıvanç duyuyorum.





Mucize kurtuluşun şarkısı geliyor



2017 yılında mesleğini icra ederken bıçaklı saldırıya uğrayan ve bıçak boynundaki steteskopa denk geldiği için hayatta kalan Dr. Asil Mucize, yaşadığı o olaydan yıllar sonra duygularını bir şarkı ile kaleme döktü... Daha önce birçok albümü olan Mucize, şu sıralar Erkan Nas ile klibini de çekeceği şarkının ismini belirlemek için vaktini harcıyor. Yaşadığı olay gerçekten tüyler ürpertici, şarkının sözlerini şimdiden merak ediyorum.





Kitabını kadınlara ithaf etti



Instagram'da 2.5 milyon takipçisi bulunan Nermin Gül, 'Hani Yapamazdım!' başlıklı bir kitap çıkardı. Sosyal medyada yaptığı yemekler ile adından söz ettiren Gül, kitabını kadınlara ithaf ettiğini belirtiyor. Genelde sosyal medyadan para kazananlar bu tarz olaylara girmezler ama faydalı bir eser bırakmış olmak güzel bir hareket...