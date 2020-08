ÖMER KARAHAN

Ünlü manken Tülin Şahin'in yaşadığı olayı birkaç gündür üzülerek takip ediyorum. Bir annenin yaşamaması gereken çok inciten bir hadise... Gereksiz yere tekrar hatırlatma yapmak istemiyorum, sadece kızının babası Pedro de Noronha'nın "Portekizce'de 'gorda'; hem 'şişman', hem de 'canım' anlamındadır. Kızıma şişman değil, canım dedim" diyerek kıvırmasına takıldım.



Yahu bu kelime oyunlarına ne gerek var! Bir pot kırdıysan arkasında dur, özrünü dile... Bunu da yapamıyorsan sessizliğini koru. Ayrıca doğum sonrası Tülin Şahin'in görüntüsüne laf edene, bir dondurma yediği için kavga çıkarana kadar bence önce sen bir aynaya bak Pedro! Maalesef seni hiçbir şey kurtaramaz!



Bahşiş bırakmayan mekana bir daha giremez

Pandemi sonrasında yeni düzenlemeler ile kapasitelerini düşüren işletmelerin bazıları, kazanç sistemini artırmak adına değişik yöntemlere başvurmuş. Çeşme'de bulunan Before Sunset, geliştirdiği rezervasyon sistemi ile son haftalarda adından oldukça söz ettiriyor. Sezon başında plaj kıyafeti giyenlerin dışında mekana müşteri almayacağını duyurarak oldukça tepki toplayan Before Sunset, şimdi de yaptırılan rezervasyonları iptal edip kapıdan müşterileri geri çevirmesiyle dikkat çekiyor.



Sebebi ise oldukça ilginç; işletmeye bahşiş bırakılmaması... Duyduğumda ben de çok şaşırdım, bizler bahşişin garsona bırakıldığını biliyorduk ancak Before Sunset, mekanda yediğiniz, içtiğiniz üzerinden değil, orada işletmeye bıraktığınız bahşiş üzerinden rezervasyonlarınızı değerlendiriyor. Şayet işletmeye ekstra para bırakmazsanız bir dahaki sefere listeden adınıza bakılıyor, rezervasyon yaptırsanız dahi iptal ediliyor ve kapıdan geri çevriliyorsunuz. Birçok kişiden duyduğum bu olayı mekan sahibinin bildiğini sanmıyorum, bilse o da benim gibi mekandaki garsonlar adına üzülürdü, eminim...



Koronavirüs gölgesinde tatil

Bayram haftasında Göcek ve Cunda'daydım. Ege'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi turist anlamında bu iki lokasyon da oldukça kalabalıktı. Maske ve mesafeye dikkat etmiş olsak da yine de psikolojik bir sınav verdiğimiz tatil boyunca keyifli anılar biriktirmeyi de ihmal etmedim.



Özgür Akın ve Ahmet Bahadır ile Göcek D-Resort'ta bulunan Q-Lounge'ta dinlediğim Hakan Kabil'in performansı, marinanın içindeki Lime restoranın akşam eğlencesi ve Cunda'daki Aksaç Otel'in sahibi Kerem Aksaç ile ada ve tarihi hakkında gerçekleştirdiğimiz sohbet; koronavirüs gölgesindeki tatilimi lezzetlendiren anlardı diyebilirim.