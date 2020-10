İşletmecisi, aşçısı, şefi el ele verdi, akla fikre gelmedik pişirme teknikleri, pazarlama stratejileriyle köklü Türk mutfağına zarar verme yarışına girdi. Amaçları sosyal medyada like almak, kolay yoldan para kazanıp şöhret olmak...

Yemek sektörünün bazı isimleri ve mekanları, yaptığı tuzlama hareketiyle tüm dünyanın tanıdığı Nusret'ten ve CZN Burak'tan aldıkları ilhamla, sırf dikkat çekmek için sosyal medyada akıl almaz videolar paylaşmaya başladı. Sırf popülerlik uğruna işin suyunun çıkarıldığı bu şovlara yemek terörü desek yanlış olmaz. Hem de ne terör...



Eminim son günlerde sizler de tuhaf pişirme ve pazarlama teknikleriyle sunulan yemeklerle karşılaşıyorsunuzdur. 'Yüksek gastronomi örneği olan başyapıtlarınızın' hangi birini saysam bilemiyorum... Fırında karpuz yatağında ahtapot mu desem, çikolatalı çiğ köfte mi, pilav üstü menemen mi, ketçaplı etli sarma mı, pul biberli baklava mı, karidesli çay mı, kuru fasulyeli hamburger mi, chedarlı mantı mı?



Bir mekanda garson müşterilere zorla şirden (şırdan) yedirmeye çalışıyor.



BU GÖSTERİLERE GEREK YOK

Bu sunum ve yeni lezzet konusunda sınır tanımayan yemeklere, işletme çalışanlarının, yemek yiyenlere yönelik sevimsiz müdahaleleri de eklendi. Mesela ciğerci, yemek yiyen müşterisinin yanına gidip "Dişin varken, canın sağken, malın varken, ye babo ye, cız yap cız, very good, oh my god" cümlesini garip ses tonu ile tekrarlatıyor. Başka yerde şirdenci (şırdancı), müşterilerin ağzına zorla şirden sokuyor.



Ciğerli tedavi



Başka bir yerde ciğerciye iki silahlı adam soyguna geliyor, sonra ciğer alıp gidiyor. 'Darth Vader' kostümlüyle cağ kebabı kesen ustadan tutun da, doktor kıyafeti ile eline aldığı ciğer şişlerini araba çarpan adama koklatıp ayağa kaldıran ustaya kadar neler gördü bu gözler neler... Halay çektirerek yemek yedirenlere, müşterilerine hakaret ederek servis yapanlara hiç girmeyeyim...



Ütü suyunda kahve



Yahu bu şaklabanlıklara hiç gerek yok. Hizmetiniz güzelse, insanlar sizi birbirlerine tavsiye ediyorsa, bundan güzel reklam olabilir mi? Ne gerek var bunlara? İşin acı tarafı, bu insanlar düştükleri komik durumun farkında olmadan bunları sırf reklam olabilmek adına paylaşıyorlar. Bu saçmalıkları görüp popüler olmak isteyen yurdum insanı da, küreğin içinde pişirdiği köfteye ekmek banıp ütünün içinde kaynattığı su ile kahve yudumlama peşine düşüyor. Sanatçı Fedon bile yemek masasında tabaktaki tuzun üzerine kolonya döküp çatalda sucuk kızartıyor! Bu teröre çanak tutanlar, dünyanın en köklü mutfaklarından biri olan Türk mutfağını yozlaştırdıklarının farkında değiller... Bu kötülüğü yapmayın ne olur!