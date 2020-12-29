ÖMER KARAHAN

Tülin Şahin'in enerjisinden ilham alınarak Çırağan Sarayı'nın pastane şefleri tarafından hazırlanan, her sezon yenilenen Tuliss adlı tatlının kış edisyonu görücüye çıktı. Şahin, geçtiğimiz yıllarda düşük kalorisinden ötürü eleştirilen tatlı için bu yıl kalori artırımına gitmiş.



Bitter çikolata, portakal ve zencefil birleşimiyle oluşan tatlı glütensiz ve sadece 185 kalori...



2 bin 400 enstrüman çalıyor

Merhum tiyatro ustası Ferdi Merter'in oğlu Teymuralp Merter, ailesi gibi tiyatroyu değil müziği seçmiş bir isim. Bir süre önce Pan Sanat adında bir akademi kuran sanatçı, şimdilerde müziğe ilgi duyan öğrencilere eğitim veriyor. Teymuralp Merter'i diğer müzisyenlerden ayıran sıra dışı bir özelliği var; o bir Asperger sendromlu.



Çocukluğundan bu yana rakam ve sembollere karşı özel bir ilgi duyduğunu söyleyen Merter'in hastalığı otizmin bir evresi. Merter'in bir başka özelliği de 2 bin 400 adet müzik aletini çalabilmesi. Sanatçı, "Perküsyon literatüründe 2 bin 400 tane enstrüman var. Ben hepsinin eğitimini aldım. Mesleğimle ilgili olarak dünyanın en ücra yerlerine gidip etnik aletleri öğrendim" diyor.



Baba acısı şarkı yaptırdı

Cemal Süreya, meşhur şiirinde şöyle der: 'Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum!' Gerçekten zordur sevdiklerinizi kaybetmek... Müzik sektöründe yıllardır yaptığı prodüksiyonlarla tanınan Serhat Karadağ da bu acıyı yaşayanlardan.



Karadağ, babasının akciğer kanserine yakalanmasının ardından, geçirdiği o zor süreci notalar aracılığıyla dile dökmüş ve ortaya 'Lal' adlı şarkı çıkmış. Bu duygu yüklü şarkıyı dinlemenizi tavsiye ederim.



Sosyal sorumlulukta eğitim kıymetli

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü beraberliğinde Tasarım Beceri Atölyeleri ile ilgili görüşmelere başlayan Atasun Optik, 2020 Şubat ayında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda Tasarım Beceri Atölyesi projesini bitirdikten hemen sonra ülke genelinde farklı devlet okulları için çalışmalara başladı.



Sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir okulda da uygulanacak. TBA sınıfı projesinin tasarım ve uygulaması N8 Proje Reklam Genel Müdürü Ufuk Bilgen'e, denetim ve kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı'na ait. Sosyal sorumlulukta eğitime yapılan projeler oldukça kıymetli, daha da çoğalması temennisiyle...