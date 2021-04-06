ÖMER KARAHAN

Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz günlerde evinde düzenlediği doğum günü partisi sonrasında gerçekleşen polis baskını hâlâ konuşuluyor. Özpirinçci, olayın ardından "Evimin duvarlarına tırmandılar, röportaj vermeyince magazinciler bizi ihbar etti" diyerek çığırtkanlık yaptı, ardından sevgilisi Burak Yamantürk de muhabir arkadaşlarımıza küfür etti.

O gece orada olan muhabirler ise polisi aramadıklarını, oyuncuların villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendiklerini ve komşuların yüksek sesten şikayetçi olup polise ihbarda bulunduklarını söylüyor. Muhabir arkadaşlarımız günlerdir sosyal medya hesaplarından da olay gecesi yaşanılanları tekrar tekrar paylaşıp Özge'ye 'Neden iftira atıyorsun?' diye soruyorlar.

Benim de Özge'ye bir çift lafım var...

Keşke...



Komşularınıza verdiğiniz rahatsızlık yüzünden polis baskınına uğramanızı, muhabirlere mal etmeseydin...

O kadar büyük bir magazin öznesi olmadığın için hiçbir magazin muhabirinin seni çekmek için duvarlara tırmanmayacağını bilseydin...

Senin doğum günün olmasına rağmen, 'O ya da bu röportaj versin' gibi cahil cahil konuşmasaydın...

"Eskiden bu haberlere üzülüyordum artık sinirleniyorum" mottonu sevgilin Burak Yamantürk muhabirlere küfrederken sergileseydin, keşke...

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PAVAROTTİ OLSAN SESİN DUYULMAZDI!

022 Dünya Kupası ilk eleme maçında A Milli Futbol Takımımız, Hollanda karşısında oynadığı harika futbolla sahadan 4-2 galip ayrıldı. Uğurcan Çakır çok önemli kurtarışlarda bulundu ve Hollanda'nın son dakikalarda kazandığı penaltı vuruşunu çıkararak galibiyette büyük rol oynadı.

Uğurcan Çakır'ın kurtardığı penaltı anında ekrana gelen "Sonuna kadar bekle kanka" cümlesi ise büyük bir mirasa dönüştü. Yusuf Yazıcı, cümleyi kendine mal ederek "Depay'ı yakından tanıyorum. Nasıl bir penaltı kullanacağını açıkçası biliyordum" dedi.



Dijital medyada bu iş büyüdü ve 'Yusuf Yazıcı'dan müthiş tüyo' diye yanlış bir haber lanse edilmeye başladı. Yahu Yusuf, sen maçın 64'üncü dakikasında oyundan alındın. Maçın 90+4. dakikasındaki penaltı anında Uğurcan Çakır'a ne taktiği verdin acaba? Atatürk Olimpiyat Stadı'nı hepimiz biliyoruz, yedek kulübesinden kaleciye seslenmen için Pavarotti olsan kurtarmaz! Kaldı ki ben dahil oyuncu arkadaşların da 'Sonuna kadar bekle kanka' cümlesini hangi futbolcunun söylediğini biliyoruz. Buna gerek var mı?

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ONLİNE İFTAR ÇADIRI

Malum Ramazan ayına sayılı günler kaldı... Bu yıl da koronavirüs dolayısıyla toplu iftar sofrası mutluluğundan mahrum kalacağız. Ancak pandemi ile hayatımızda önemli bir yer edinen online sektöre iftar çadırı formatı da dahil oldu.



BAŞARILI PROJE

CRC Kurumsal'ın hayata geçirdiği paket yemek markası GurmePack, bu Ramazan'da hiçbir sofra yemeksiz kalmasın diye Bir Sofra da Sen Kur kampanyasını başlatıyor. Kampanya kapsamında sokaklarda kurulan iftar çadırlarının yerine, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar yemekleri ulaştırılacak. 2021 yılı için belirlenen 28 TL'lik fitre bedeli üzerinden hesaplanan menülerin yanında 6 çeşit sahur paketi de hediye edilecek. Çok başarılı bir girişim, bravo...