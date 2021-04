ÖMER KARAHAN

Kendi ismini duyurmak için, ünlü bir ismin üzerinden mesajlaşmaların ifşa edilip suç işlenmesi son günlerde yine moda haline geldi.

Aygün Aydın isminde bir kadın, Hakan Sabancı ile olan mesaj ve diyaloglarını mini dizi haline getirip günlerdir yayınlıyor. Çıkan haberlerde rol aldığı dizi ve yarışmalarla lanse edilen Aygün Aydın'ı ben hiçbir yerden tanımıyorum, bence kendisi de bunun farkında ki böyle bir yola başvurmuş. Peki amacına ulaştı mı, bence ulaştı!



Hakan Sabancı ile olan bu durumundan ötürü artık Google'a yazdığınız an adı çıkıyor, yani hayal ettiği gibi tanınıyor! Şöhretini daha da parlatmak için spot cümleler ile ilerleyen Aydın, kendisini düşürdüğü durumun farkında değil... "Ben Hakan'la ilk tanıştığımda yüzüne bakmadım. Hakan'ın Sabancı olduğunu bilmiyordum. Hakan'ın kim olduğunu çok sonra öğrendim" diyor.



Yahu , "Benimle birlikte olmak istedi ama onu geri çevirdim" diye caka satıyorsun, sonra soy ismini öğrendiğinde ilişki yaşamaya başladığını söylüyorsun. Hiç mi kendine saygın yok Aygün Aydın, işlediğin suçun ve düştüğün komik durumun hiç mi farkında değilsin... Bu kadar mı önemli şöhret sahibi olmak, pes doğrusu...



ALBÜMÜ ŞİMDİDEN BEST OF!



Esra Zeynep Yücel, çıkardığı 'Misafir' albümüyle imza denilebilecek bir işe imza attı. Tabii ki böyle imzaları atmak bir özverinin, birikimin, eğitimin, mücadelenin eseri... Ekonomi master'ı yapan Yücel, müziği hobi olmaktan çıkarıp profesyonel hale getirmek için ABD, İskoçya ve Hollanda'da önemli kurumlardan ve kişilerden müzik eğitimi almış, sonra Türkiye'ye dönerek çalışmalarını sürdürmüş. Cazın daha fazla kişiye ulaşması için Frank Sinatra'nın 10 şarkısını seslendirdiği 'Dear Frank' adlı bir çalışma yapmış.



Yücel'in 'Misafir' albümü ise bu dönemde bana öyle iyi geldi ki, playlistimde günlerdir albüm dönüyor...

Yücel'in 'Affet', 'Nayino', 'Yalan Dünya', 'Sen Benden Gittin Gideli', 'Beni Vur', 'Gecenin Üçünde', 'Kerem Eyle', 'Aldın Aklımı', 'Ateş Oldum', 'Bir Ömürlük' gibi Türk müziğinin en sevilen türküleri ve şarkılarını etnik Türk enstrümanları ve kendi tarzıyla seslendirdiği albüm, bence şimdiden 'Best Of' olmuş.



BİZDE SOSYAL DENEY YOK, HER ŞEY YÜREKTEN



Genetik kodlarımız, bize has tavırlarımız öyle belirgin, öyle güçlü ki... Geçenlerde Çorum'da polis memurlarının iftarlık kumanyalarını, iftar saatinde kağıt toplayan yabancı uyruklu anne ve çocuklarına verdiği o video, bir kez daha içimizi ısıttı. Şu içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında merhamet duygumuzun ne kadar fıtratımızda olduğunu gösterdi.



Böyle güzel hareketler için yurt dışında sosyal deneyler yapılıyor, beklenti içine giriliyor. Çok acı... Ama bize bak; deney meney yok, her şey yürekten, her şey içten... Helal olsun bir kez daha Çorum'da görev yapan polis memurlarımız nezdinde tüm polisimize, askerimize, kolluk kuvvetlerimize, güvenlik güçlerimize...



HİLAL-İ AHMER KADINLARI ANISINA...



Türk Kızılayı İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları İl Başkanı Nilhan Kösen Ayan, İyilik İçin Sanat Derneği ile iş birliği yaparak Hilâl-i Ahmer Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.



Atölye Cer sanatçılarının eserlerinin satışa sunulduğu serginin geliri, Kızılay Kadın Derneği ve İyilik İçin Sanat Derneği'ne bağışlanacak.