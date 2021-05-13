ÖMER KARAHAN

Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye kampanyası ve Murat Kekilli ile başlayan sonrasında diğer ünlülere yansıyan 'challenge' hikayesini geçenlerde yazmıştım. Deha Bilimlier'in meydan okumasıyla ilgili açıklama istediğimi belirtmiştim. Kısa adı TEGSEP olan Türkiye Etkinlik Gösteri Sanatları Emekçileri Platformunun kurucuları arasında yer alan Uğur Kopuz ile konuştum. Bu zamana kadar birçok meslek birliği adına dernek, platform diyen birçok hikayesel kurumun yapmadığını yapıp pandemi süreci boyunca on binlerce etkinlik çalışanına maddi manevi destek olduklarını anlattı. Kayıt dışı sahne emekçilerinin –ki bu sayı 30.747 kişi- datasının büyük bölümünü oluşturup Kültür Bakanlığı'na teslim ettiklerini söyledi.



Bir bütünlük sağlanamayan etkinlik ve tüm sahne emekçileri için sanatçıları tetikleyip daha fazla ses duyurabilmek adına 'Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye' challenge'nı başlattıklarını belirtti. Murat Kekilli'den Yıldız Tilbe'ye oradan da Tarkan'a geçişte bir tıkanıklık yaşanınca TEGSEP kurucuları olarak Deha Bilimlier'i oyuna sokup genel bir söylemle olayı devam ettirmek için bir hamle yaptıklarını ve böylece başka bir koldan meydan okumalarını devam ettirdiklerini söyledi. Ayrıca Bilimlier'in maddi-manevi birçok sanatçının yapmadığı kadar emekçiler için koşturduğunu anlattı. O vakit diyecek tek şey var emeklerinize sağlık, Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye…



HERKESİN BİLDİĞİ BİR ADRESTE DEĞİL

Yaz sezonunun başlamasına sayılı günler kala Bodrum'da sezon hazırlıkları ve yeni yatırımların haberleri gelmeye devam ediyor. Ünlü işletmeci Besim Kazado, Dozo adlı beach- restoran ile Bodrum'da yerini aldı.



Ancak dikkatimi çeken bilinen adreslerde değil, farklı bir lokasyonda yer alıyor olması… Gündoğan'ın Kızılburun koyunda açılan Dozo hakkında Besim Kazado, Fransız ve İtalyan usulü kahvaltılar ile ünlü İtalyan aşçı Luca'nın spesiyalleri ve özel balık menüsüyle sezonda iddialı olduklarını belirtiyor. Bilinen adreslerin dışında yapılan hamle ile bence zaten iddialarını şimdiden ortaya koymuşlar.



HADDİNİ BİL YAHU!

Günlerdir Filistinlilere zulmeden terörist eylemler gerçekleştiren İsrail, Mescid-i Aksa'daki vahşi saldırısının ardından Gazze'ye düzenlediği hava harekatıyla onlarca çocuk ve masum Filistinliyi haince katletti. Ve katletmeye devam ediyor. Türkiye hariç tüm dünya İsrail'e ses çıkarırken korkakça davranıyor.



Türkiye'nin duruşu ve Türklerin yaptığı kınama ve paylaşımlar üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu 'İsrail'in ve yahudi halkının yok edilmesi çağrısında bulunan Türklerden binlerce cevap alıyorum! Hâlâ tatil için oraya uçmakta olan İsrailliler, aranızda ne var?" diyerek Türkiye'ye boykot çağrısı yapmış. Babanın gözünde prim kasmak için böyle cahilce açıklamaları bir kenara bırak Küçük Netanyahu! İster boykot yap ister başka şey! Senin tehdidin, meydan okumaların bize sökmez! Hadi oradan!



SES RENKLERİ UYDU

Nükhet Duru ile Cem Belevi, sinerjisi yüksek iyi bir ikili olarak çıktı karşımıza… Kelebek Mobilya'nın reklamında oynayan Nükhet Duru ve Cem Belevi önümüzdeki günlerde birlikte müzikal bir çalışma yapabileceklerinin sinyalini verdi.



'Ses renklerimiz uydu' açıklaması yapan ikili bakalım başka hangi projelerde olacak?