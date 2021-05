ÖMER KARAHAN

Birkaç gün önce ajanslarda yer alan bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 'Ne demiş?' başlıklı bazı yazılar vardır ya, bu yazımın da başlığı 'Hatırladınız mı?' olsun...

Bahsettiğim haber aynen şöyle:

'Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de aralarında olduğu Kobani davası dosyasının delilleri arasında yer alan bir e-posta, 37 kişinin öldürüldüğü 6-8 Ekim eylemlerinin talimatının HDP'ye, terör örgütü PYD tarafından verildiğini ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre; Kobani davası sanıklarına ait bilgisayar, cep telefonu ve taşınabilir disklerde, delil niteliğinde çok sayıda doküman tespit edildi. Bunlara ilişkin yapılan incelemede, bazı sanıkların dijital materyallerinde, terör örgütleri PKK, YPG ve YPS'ye ait belge, fotoğraf ve örgütsel talimat bulundu.



Bu deliller arasında, tutuklu sanık eski HDP MYK Üyesi Bircan Yorulmaz'ın bilgisayarında tespit edilen, 'Acil Çağrı' başlıklı İngilizce kaleme alınan elektronik postada, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te Türkiye genelinde yaşanan terör eylemleri talimatının yer aldığı belirlendi."

Hatırladınız mı Bircan Yorulmaz kimdi? 2015 yılından beri Müzik Yorumcuları Meslek Birliği yani MÜYORBİR'in Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yürüten ve Burhan Şeşen'in başkanlığını yaptığı MÜYORBİR yönetiminin "Biz şahsın bu ilişkilerini haberlerde okuduk" dediği kişi...

Vah ki ne vah... Böyle bir fiyaskoya rağmen hâlha MÜYORBİR yönetimin üç maymunu oynaması ne kadar üzücü!



YÜREKTEN KUTLUYORUM

Onkoloji ve Hematoloji tedavisi gören çocuklara destek olan bir sosyal topluluk Maskeli Kahramanlar... Evladını kaybetmiş veya hasta olan gönüllü annelerden oluşan bir ekip...



İhtiyaç neyse (ilaç, malzeme, vs.) aracı olmadan direkt temasa geçilebilen bu gönüllüleri Haluk Piyes'in üretip satışa çıkardığı maskelerin gelirini bağışlamasından öğrendim. Hep maske takmak zorunda olan çocuklarımız için yapılan bu harekette kimin payı varsa yürekten kutlarım.



İÇİMİZDEKİ GÜCÜ ORTAYA ÇIKARIYORLAR

İstanbul'da yer alan Etkin İnsan Gelişim Enstitüsü, insanların içindeki gerçek gücü, potansiyeli ve şifayı ortaya çıkarmayı amaçlıyor.



Enstitünün kurucusu Alper Bayraktar, pandemi döneminde daha çok insanın hayatına dokunabilmek amacıyla başlatmış oldukları online eğitimlere devam ettiklerini söyledi.



DÜNYADA İKİNCİYİZ

Hollywood yıldızı Angelina Jolie; Arılar Günü'nde düzenlenen bir projede yüzlerce arı ile poz verdi. Bu çekimde Jolie 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla hareketsiz durdu ve arılar sokmasın diye çekim karanlıkta yapıldı. Oldukça ses getiren bir çalışma şüphesiz... Jolie ayrıca arı ürünlerinin kullanımının faydalarından da bahsetti.



Geçenlerde BEE'O Propolis Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı'nın açıklamasında gördüm; Türkiye, Çin'den sonra 8.2 milyon bal arısı kovanı ve 110 bin ton bal ile arıcılık ve arı ürünleri üretiminde dünyada ikinci sırada geliyormuş. Ülkemizin nimetleri ve zenginlikleri saymakla bitmiyor, şükür...