ÖMER KARAHAN

Dünya bir süredir pandemi sonrası sinema salonlarının durumunu tartışıyor. Kimileri dev yapım şirketlerinin dijital platformlara yoğunlaşacağını, kimileri de pandemi nedeniyle insanların odaklanma sorunu yaşadığını, bu yüzden salonlarda insanları iki saat tutmanın mümkün olamayacağını düşünüyor. Ben de meseleyi Amerikan film endüstrisinde yapımcılık yapan ve New York Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yürüten Cansu Peker'e sordum...



'KALİTE ARTACAK'

Peker, sinemada yeni döneme dair şu ilginç tespitlerde bulundu: "Pandemide sinema salonlarının kapanmasıyla beraber Warner Bros. ve Disney gibi dev stüdyolar gişe rekorları kıracak filmlerinin ilk yayınlarını dijital platformlardan yaparak şaşırttı. Ama bu stüdyoların, aynı zamanda kendi dijital platformları olduğu için, evimizde izleyebildiğimiz içeriklerin kalitesini artırdıkları unutulmamalı. Diğer yandan insanların dikkat sürelerinin kısaldığı ve salonlara gidecek izleyicinin azalacağı öngörüsünde bulunan bir grup var. Ancak aynı insanların tek oturuşta 10 bölümlük dizileri bitirebildiği de unutulmamalı. Demek ki hikaye sağlamsa dikkat sorunu ortadan kalkıyor. Bu yüzden sinemada kalitenin daha da artacağına inanıyorum. Bir de mesela 'Interstellar' filmini dev IMAX ekranda gümbür gümbür sesle, karanlık bir salonda izlemenin tadını evin veremeyeceğini düşünüyorum. Yani, sinemanın ve sinema salonlarının büyülü atmosferinin yerini hiçbir şey dolduramaz. Bu yüzden sinema ve sinema salonları ölmez."



TUĞBA YURT HER YERDE

'Benim O' isimli şarkısıyla her yerde desek yeridir Tuğba Yurt için... Sosyal medyada hangi mecraya girsem şarkı karşımda. 'Acaba telifmetre sonuçları ne?' diye merak ederken radyo ve tv kanallarında mayıs ayının en çok yayınlanan şarkısı olduğunu gördüm. 165 istasyon, 19369 yayın ile herkesi geride bırakan Yurt'un sosyal medyada bu kadar çok yer alması boşa değilmiş anlayacağınız...



KAYADAM ODALARDA 3 SAAT UYKU YETİYOR

Ülkemizin dört mevsim tatil rotasında yer alan en önemli destinasyonlardan birisi Kapadokya... Hem ülkemizden hem de yurt dışından binlerce kişinin ziyaret ettiği bu büyülü şehir, sabırsızlıkla yaz sezonunu bekliyor. Geçen hafta ben de Utopia Cave Cappadocia'daydım... Zamanım kısıtlı olduğu için programları sıkıştırmaya çalışırken, ekiptekiler 3 saatlik uykunun yeterli olacağını söyledi. Ben de zamanı esnek bırakmayı tercih ettim... Gerçekten de kayadan oyulan mağara odalar yani kayadam odalarda 2-3 saatlik uyku, beden ve zihninizi dinlendirmek için yetiyor. Lüksün ve otantiğin iç içe olduğu odaların bulunduğu otelin sahibi Vural Yurttaş ile de konuştum... Yaz sezonuna çok iyi hazırlandıklarını, pandemi önlemlerinin her ayrıntısına dikkat ettiklerini dile getirdi. Umarım bu yaz tüm ülke turizmi beklentilerinin çok üstünde hizmet sağlama fırsatı bulur.