İşte Hasan Saltık’ın son konuşması

Şarkıcı Begüm Polat, vefatından saatler önce Hasan Saltık’la aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı: Hasan Abi; ‘Neşet Ertaş’ın Doyulur mu türküsüne yapılan trap düzenleme yüzünden çok üstüme geldiler, üzüldüm’ dedi

'ÜSTÜME ÇOK GELDİLER ÜZÜLDÜM'



'BÜYÜK ŞOK YAŞADIM'

KALAN Müzik'in sahibi Hasan Saltık'ın ölümü sanat dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Kalbine yenilen Saltık'ın cenazesi dün toprağa verildi. Bu arada şarkıcı Begüm Polat, Saltık ile ölümünden saatler önce telefonda konuştuklarını söyleyerek, "Acı haberi alınca büyük şok yaşadım" dedi. Polat, aralarında geçen telefon konuşmasının detaylarını ise şöyle aktardı:



'BİRAZ BEKLEYİN'

"ARKADAŞIM Okan Işık'la Hasan Abi'yi aradık. Kendisinden yorumlamak için yeni bir Neşet Ertaş türküsü istedim. Bunun üzerine bana 'Trabesk albümündeki Doyulur mu türküsünün düzenlemesi yüzünden Neşet Abi'nin ailesi, sevenleri büyük tepki gösterdi. Çok üstüme geldiler, üzüldüm. Yeni bir Ertaş türküsü için biraz beklemen lazım' dedi."

