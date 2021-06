ÖMER KARAHAN

Miss Turkey Güzellik Yarışması, bugüne dek onlarca kraliçe çıkarttı. Bazıları yaptığı projelerle, bazıları da unutulmalarıyla magazin tarihine adını yazdırdı. Ancak isimleri her ne olursa olsun kraliçeler kazandıkları tacı bir yıl sonra devretti. Kraliçeler o tacı yalnızca bir yıl ellerinde tutabildiler. Ancak biri hariç; Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu...



Simay Rasimoğlu, güzellik tacını taktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile karşılaştı. Pandemi tüm ezberlerimizi, alışkanlıklarımızı değiştirdi. Ee tabi birçok organizasyon gibi Miss Turkey Güzellik Yarışması da 2020'de yapılamayınca Rasimoğlu, tacı elinde tutmaya devam etti. Böylece normal şartlarda bir yıl süren taç seremonisinin dışına çıkan ve tacını iki yıldır vermeyen Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, adını ilklere yazdırmış oldu.

Simay'ı sadece bu özelliğiyle değil, güzelliği ve eğitiminin yanı sıra yakınlarda rol alacağı dizi/sinema projeleriyle de hatırlayacağımızdan eminim. Yolu açık olsun...



BODRUM'DAN KISA KISA NOTLAR

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da sezon açıldı. Hoş, pandemiyle birlikte nüfus anlamında sezon çoktan açılmıştı ama işletmeler adına geçtiğimiz hafta oldukça haraketliydi. Ben de bir rota yaparak ufak notlar aldım.



Bu sezon merakla beklenen yatırımlardan biri şüphesiz Galliard Cove House'tu. The Galliard restoran zincirlerinin sahibi Ahmet Uras, yeni konsepti Cove House'u Yalıkavak'ta açtı. Her detayın düşünüldüğü mekan, deniz ürünleri ve reçeteli mezeleri ile mönüsündeki farkını ortaya koyacağa benziyor. Günlerce gece-gündüz mesai yaptıklarını anlatan Uras, açılışta da misafirleri ile tek tek ilgilenerek geri dönüşleri bizzat kendisi aldı. Mekan ayrıca iskelesi ve farklı konseptiyle de bu yaz adından söz ettireceğe benziyor.



Yalıkavak'ta bir diğer adresim 'Iron Man' filminde 'Tony Stark' rolüyle akıllara kazınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Robert Downey Jr.'ın da tercih ettiği balıkçı Kahraman Balık oldu. O da sezona hızlı giriş yapanların arasında. Rezervasyonsuz yer bulmak zor. Mekanın sahibi Kahraman Korkmaz, Robert Downey Jr. ile sürekli irtibatta olduklarını ve ünlü yıldızın yeniden Bodrum'a geleceğini söyledi. Robert Downey Jr., lahoz balığı, karides ve kabak kızartmasındaki lezzeti dünyanın hiçbir yerinde bulamadığını eşine dostuna anlatıp Kahraman Balık'ı tavsiye ediyormuş.

Yabancı misafirlerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'u tercih edeceği konuşuluyor. Yalıkavak'taki Yaz Beach Otel'in sahipleri İnanç Işıklar ve Elif Sünget, yabancı turistin konaklamada önemli bir yer tutacağını belirtiyor.



BABALAR GÜNÜ ÖNCESİNDE...

Uzun yıllar birlikte çalıştığım, kültür-sanat yazarı arkadaşım İlker Gezici, yaklaşan Babalar Günü öncesi müthiş bir sürpriz yaparak kitap çıkardı. Sahi Kitap etiketiyle raflarda yerini alan kitabın ismi 'Babalığın Kitabını Yazanlar'...



Kendisi de üç kız babası olan İlker Gezici kitabında hem kendi hikayesine, hem de 20 sanatçının babalık öykülerine yer vermiş.

Kimler yok ki o isimler arasında... Alper Kul, Burak Kut, Çetin Altay, Engin Altan Düzyatan, Fettah Can, Kubat, Ozan Akbaba, Serkan Çağrı, Yunus Emre Yıldırımer aklıma ilk gelenler...

Baba olacaklarını öğrendikleri an hissettikleri, bebeklerini ilk kucaklarına aldıklarında akıllarından geçenler, onlarla ilgili sevinçleri, korkuları, hayalleri... Hikayeler o kadar keyifli ki, kalemine sağlık İlker...



GELECEĞE NEFES OLMAK ADINA

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği yaşadığımız şehrin nefes alması düşüncesiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Arnavutköy Tayakadın mevkiinde NEYAD ormanı oluşturdu.



Çevre Haftası vesilesi ile oluşturulan hatıra ormanına üyelerin katılımı ile 250 adet fidan dikildi. NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş, elinde kürekle kendi fidanını dikip suladı. Geleceğe nefes olmak adına yapılmış bu ormanda benim de bir dikili ağacım var, ne mutlu...