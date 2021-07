O mültecilerden ne farkları var?

Best Model Türkiye elemesine katılan 200 genç erkeğe çirkin bir davranışta bulunuldu. Hayallerine kavuşmak için heyecan yaşayan gençler, 50 jüri üyesi karşısında ‘çağdaş köleler’ gibi diz üstü çöktürülerek yere oturtuldu

Yıllardır merakla takip ettiğimiz, şu an büyük hayran kitlesine sahip olan birçok ünlü oyuncuya basamak olan Best Model Türkiye yarışmasının eleme anı fotoğraflarındaki ilkelliğe gerçekten inanamadım...



Organizatörlüğünü Erkan Özerman'ın yaptığı, bu yıl 34'üncüsü gerçekleşecek olan Best Model Türkiye'nin eleme gecesinde 50 ünlüden oluşan jüri, en başarılı 25 kız ve 25 erkeği seçmek için Sofitel Otel'de buluştu. Yarışmaya 100 kadın, 200 erkek yarışmacı katıldı.



Siyah slip mayoları ile erkek adayların yerde oturduğu fotoğrafı görünce ürktüm. Aklıma ilk olarak Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan, Yunan güvenlik güçleri tarafından kıyafetleri çıkarılıp dövülen mülteciler geldi... Sonra hamamda tellak bekleyen müşteriden köle pazarına, esir kampına kadar birçok sahne zihnimde canlandı. Model adaylarını bir sandalyeye bile oturtmayıp böyle onur kırıcı, küçük düşürücü bir hale sokmanın ne manası var? Gencecik çocuklara böyle bir çirkinliği yakıştırmak, 'çağdaş köle' durumuna düşürmek nasıl bir kafa? Hadi Özerman bir şey demiyor, jürideki onca isim neden ses çıkarmıyor? Madem erkek adayları bu hale sokuyorsunuz, neden sosyal medyada fotoğrafın çıkmasına engel olmuyorsunuz? O isimlerden bazıları belki de birçok projenin başrol oyuncusu olacak ama hafızalarda hep bu halleri kalacak.

Bu arada o kalabalık içinde maske takan arkadaşı da ayrıca kutlamak isterim. Duyarlılığın takdire şayan...



AKSİYON VE DRAM 'ANKA'DA BULUŞUYOR

Altı senedir 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle beğeni toplayan Ozan Akbaba'nın hem proje tasarımını yaptığı, hem de senaryosunu yazdığı sinema filmi 'Anka'nın çekimleri başladı.



MGX Film'in yapımcılığını üstlendiği, Mert Özdemir'in yönettiği, Ozan Akbaba ile birlikte Atilla Şendil, Deniz Işın, Engin Hepileri ve Serdar Orçin'in başrollerini paylaştığı 'Anka', dramatik bir erkek hikayesi... İsminden de anlaşılacağı üzere bir küllerinden doğuş senaryosu, sıfırı tüketmiş bir adamın arabalara olan tutkusu ile tekrar ayağa kalkma öyküsü. Araba yarışları da, aksiyonu da bol bir film... Sloganı ise "Herkesi geç, geride kimseyi bırakma..." Temmuz sonunda sete çıkacak filmin tamamı İstanbul'da çekilecek. Araba ve aksiyon sahnelerinin çekimi için ise Almanya'dan özel bir ekip geliyor. Başlarında yönetmen Marc Schoelermann var. Filmin aksiyon sahneleri MGX Film'e ait Virtual Production stüdyolarında çekilecek.

Hep aynı konular etrafında dönen, tekdüze bakış açısıyla dinginleşen sinemamıza Ozan Akbaba'nın, prodüksiyonu zengin, uluslararası vizyon, dinamik ve özgün bakış açısı kazandıracak 'Anka'sını sabırsızlıkla bekliyorum.



İSTANBUL'UN YENİ GASTRONOMİ MERKEZİ

Türkiye'nin önde gelen executive şeflerinden birisi Mehmet Yalçınkaya... Ülke sınırlarında birçok ünlü restoranda çalışmış, Fransa, Almanya ve Katar'da da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaparak başarılarını yurt dışına taşımış, Türkiye'yi gururla temsil etmiş bir isim Yalçınkaya... Türkiye'nin şef derecelendirmesinde en üst sırada olan Yalçınkaya'nın Yeşilköy'de bulunan ve geleceğin şeflerinin yetişeceği gastronomi platformu MYK Gastro Arena'daydım. Çağdaş teknoloji ile donatılmış üniteler, teknik eğitimler, workshoplar, Chef Table, Yöresel mutfak ar-ge çalışmaları ile İstanbul'un yeni gastronomi merkezi diyebilirim..



Ünlü şefle sohbetin ardından Chef Table'da uykuluklu içli kokoreç, ıspanak lokması, çikarides, çıralı risotto, kuzu-karides, surf&Ttrf, tahin pekmez paluze gibi imza yemeklerini tattık. Mehmet Yalçınkaya'nın reçetesi o denli başarılı ki MYK Cafe Restoran'da vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz.



Bu arada şefin kiler mutfağı teması, özgün yorumları ve bu topraklarda yetişen ürünlere verdiği değer gerçekten çok etkileyici...