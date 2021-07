ÖMER KARAHAN

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsalouss bizim için tam bir bilmeceydi. Şeyma Subaşı sosyal medyaya fotoğraf koyuyor, her geçen gün servetine daha da yaklaşıyorduk ki, büyük bir balon gerçeği ortaya çıktı! SABAH Ekler'de 'Keyfekeder' başlıklı yazılarıyla son günlerde hafta sonu bağımlılığı yapan Sonat Bahar, Meedo'yu bir sağa bir sola yatırdı.







Önce Mısırlı bir gazeteciyle Meedo'yu konuşup ailesinin Mısır'da piramitleri olmadığını ortaya çıkardı Sonat... Keyfekeder köşesini okuyan Şeyma Subaşı hemen ilişkisini sonlandırdı. Akabinde Meedo, Sonat Bahar'ı arayarak "Ben dolandırıcı değilim, gerçek ortaya çıksın. Lütfen beni dinle" diyerek ilk kez açıklamada bulundu. SABAH Cumartesi'de Meedo'nun açıklamalarının her biri ayrı ayrı manşet niteliğinde... Sonat'ı yüz yüze tebrik etmiştim ancak buradan da kutluyorum.







Meedo, faturalar, kredi kartı harcamaları gibi gibi birçok şeyi ispat edebileceğini, asla dolandırıcı olmadığını söylüyor. Subaşı'nı çok sevdiğini ancak sosyal medyada yaşama hastalığının ilişkiyi zedelediğini anlatıyor. "Kötü biri değilim" diyor. Konuşuyor da konuşuyor... Meedo, bugüne dek aklın neredeydi? Subaşı dün neyse bugün de oydu ve sen bunu bilerek bir ilişkiye başladın. "Şeyma'yı bıraktım" diyen Meedo... Şeyma seni terk etti, sen onu terk etmedin! Manasız ego yapmana gerek yok, rahat ol... 'Meedo-Şeyma' konusunda SABAH Ekler'in ortaya koyduğu ciddi bir gazetecilik başarısıydı. Ve yine Ekler Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve bol ödüllü ekibi şaşırtmayarak bu konuda da farkını ortaya koydu. Bu ekibin parçası olmak her zaman ayrıcalık...







Böylesi yüzyılda bir olur...

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde geçen hafta Tan Taşçı konserini izledim. O kadar uzun zaman olmuş ki konser izlemeyeli bunu fark ettim. Uzun zamandan kastım pandemi denklemi değil, sahneye çıkan sanatçının herhangi bir illüzyona ihtiyaç duymadan sizi başka bir yolculuğa çıkarmasından bahsediyorum. Söz&Müzik: Tan Taşçı konser serisi tam da bahsettiğim bu yolculuğu özetliyor. Cover yok, LED ekranlar, ışık şovları yok, düet yok, feat. yok... Zaten bunlara ihtiyaç da yok! Kendi yazdığı söz ve bestelerinden oluşan repertuarı, güçlü ve naif yorumu ile Tan Taşçı, sahnede adeta devleşiyor. Biletler tükenmiş, konser sırasında diğer konser tarihleri için insanlar bilet alıyor. Dedim ya sade bir sahne ve binlerce kişi saatlerce şarkılara eşlik ediyor. Konser öncesi ve sonrasında Taşçı'nın ekibi oldukça disiplinli, hiçbir hataya tahammülleri yok. İletişim ekibi ayrıca muazzam... Tabii bunlar da Tan Taşçı'nın başarı payını perçinliyor. Son olarak özetlemem gerekirse Tan için 'Zordur, böyle buluşmalar yüzyılda bir olur' diyorum....







Santorini'ye gerek yok

Son günlerde kimi arasak Bodrum'da karşımıza çıkıyor. Bodrum'daki doluluk oranları üzerinden tatilciler tercih belirliyor gibi olsa da bazı yerlerin öne çıkmasının altında başka detaylar saklı. Bodrum'un deneyimli işletmecilerinden Ersin Süzer'in işlettiği, Yalıkavak Tilkicik Koyundaki Nixie Beach&Hotel ve Helia Yalıkavak, işletmesiyle olduğu kadar manzarası ve konumuyla da dikkat çekiyor. Gün batımı keyfinin en özel adreslerinden biri olan Santorini'yi uzaklarda aramaya gerek yok, haberiniz olsun.







Masada bomba var

Geçenlerde Huqqa'da yemek yerken bir anda tüm restoranı hareketlendiren 'La Bomba' diye bir parça yüksek sesle çalmaya başladı. Kalabalık ekip dev bir el bombasıyla yandaki masaya doğru geldi. Bomba masaya kondu, fitili ateşlendi. Patlama anında bombanın kapakları açıldı ve içinden meyve suları, alkolsüz kokteyller ve meyveler çıktı. Huqqa'nın kurucu ortağı olan Enis Ersavaştı; Dubai, Doha, Riyad ve Maskat'ta da en çok talep edilen ürünlerin başında La Bomb'un geldiğini söyledi. Kalabalık arkadaş grubunuzla kutlama yapacaksınız haberiniz olsun.