ÖMER KARAHAN

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile geçtiğimiz günlerde Konya'da bir araya geldik. 'Benim Şehrim' mottosu ile Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliğinden mutfağına, Hz. Mevlana'dan Çatalhöyük'e kadar uzun uzun konuştuk. Öncelikle; Konya gerçekten Hz. Mevlana'dan ibaret değil... Gerek geçmişten günümüze gelen zenginliği, gerek sosyal yaşamı ile dolu bir şehir.







Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da vizyonu ve çalışmaları ile gün be gün turizm anlamında Türkiye destinasyonlarında zirveye oynayacak bir kent... Bu buluşmada Anadolu'da ilk kentleşme modellerinden olan ve UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Çatalhöyük'teki kazılarda ikinci bir mahallenin ortaya çıkmasına duyduğum mutluluk kadar Başkan Altay'ın projesi olan Canbulan beni çok etkiledi. Sokak hayvanları için tıbbi cihazlarla donatılmış acil müdahale aracı olan Canbulan ile Konya'daki yaralı minik dostlara yapılan ilk yardım sayesinde dostlarımız güven içinde yaşamlarını idame ettiriyor.







Konya ile ilgili bir diğer konu da 550 km'lik bisiklet yoluyla New York'tan sonra dünyanın en uzun bisiklet yoluna sahip olması... Şehirde o kadar bisiklet kullanan var ki hayatın vazgeçilmez bir parçası... Başkan Altay'ın da bisiklet kullanması ve bunun Konyalılar tarafından biliniyor olması araç kullanıcılarına ayrı bir farkındalık oluşturmuş. Otobüs, minibüs ve benzeri toplu taşıma kullanıcıları 'Aman Başkan çıkabilir, dikkat edelim' telaşıyla bisiklet sürenlere kavşak ve yollarda o kadar hassas davranıyor ki muazzam... Tropikal Kelebek Bahçesi, Bilim Merkezi, Ecdat Parkı, Tarihi Bedesten Çarşısı, Sille ve Aya Elena Kilisesi, Beyşehir Gölü, Alaaddin Tepesi, İnce Minare ve daha birçok noktası ile Konya'ya seyahat etmek için valizinizi hazırlamanızı tavsiye ederim.







Cins hayvan tartışması

TBMM'den geçen Hayvanları Koruma Kanunu sonrası sanat ve cemiyet dünyasında ilginç bir ikilem yaşandı. Bunun sebebi gösteriş ibaresi olan Pomeranian Boo, Maltipoo ve Toy Poodle gibi cins hayvanların artık petshoplardan alınmasının suç olup olmaması... Kanundaki bakanlıkça izin verilen ev hayvanı üretim yerlerindeki kedi ve köpeklerin satışı yapılabilir ibaresinden yola çıkıldığında bugün dergilerde, gazetelerin magazin sayfalarında yer alan hemen herkesin kucağında gördüğümüz Pomeranian Boo, Maltipoo ve Toy Poodle gibi cins köpekler kafaları karıştırdı. Prof Dr. Seyithan Deliduman hayvan yasasında evcil hayvanları pet-shop gibi yerlerden alanların da yasaları ihlal edip suç işlediğini söyledi. Bakalım cemiyet ve sanat dünyasındaki isimler ne gibi bir yol izleyecek?







Hamburger için gelenler bir hayli fazla

Anadolu Yakası'nın en uğrak dükkanları arasında yer alan Kalamış Sütiş, lezzetli menüsünün yanı sıra çalışanlarının güler yüzlü ve samimi olmasıyla da dikkat çekiyor. İşletmeci Görkem Göçükbaşı, gelen misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalıştıklarının altını çiziyor. Bu arada Kalamış Sütiş'in, kahvaltı, ana yemek ve tatlıda başarılı olduğu kadar özellikle hamburger konusunda çıtayı çok yukarı çıkarttığını söylemeden geçemeyeceğim. İstanbul'un farklı noktalarından hamburger yemek için gelen müşterilerin listesi bir hayli kalabalık...







Bodrum'da küçük İtalya...

Bodrum Gündoğan'da yer alan Dozo Beach Restoran'ın adını çok sık duymaya başladım. Besim Kazado'nun işletmeciliğini yaptığı Dozo'nun ünlü İtalyan şefi Luca, menüyü hazırlarken tamamında orjinal İtalyan malzemeleri kullanıyormuş. İtalyan mutfağının olmazsa olmazı pizza ve makarnaları tattığınızda kendinizi İtalya'da hissediyormuşsunuz. İlk fırsatta gidip bizzat deneyeceğim.