ÖMER KARAHAN

Rap müzik dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oldukça popüler... Eskilerin yanı sıra yeni genç sanatçıların da dahil olmasıyla rap furyası rüzgar gibi esiyor, gençler, rap şarkıcılarının performanslarıyla eğlenip coşuyor.



Hal böyle olunca rap sanatçıları yalnızca müzikleriyle değil, yaptıkları şovlarla da adından söz ettiriyor...

Geçtiğimiz günlerde rap'çi Motive, Ankara'da konser verdi. Konserinde şarkı söylerken iki kişi bir anda arka taraftan sahneye fırlayıp dans etmeye başladı. Sahneye atlayanların fanatik hayran olduğunu sanan güvenlik görevlileri, dans eden iki genci hırpalayarak, aşağıya indirmeye çalıştı. Ne olduğunu anlayamayan gençler, "Vurmayın biz sanatçıyız. Motive'nin arkadaşlarıyız" diye bağırsa da güvenlik oralı olmadı. Yaka paça aşağıya indirilmeye çalışan iki gencin imdadına sahnedeki Motive yetişti.



Ünlü rap'çi iki kişiyi güvenliğin elinden alıp "Onlar benim sanatçı arkadaşlarım" dedi.

Bir başka olay da Çakal ve Reckol ismindeki rap'çilerin konserinde yaşandı. Konser sırasında arkada bulunan arkadaş grubu, sahneye atlayıp iki sanatçıya eşlik etti. Sahnede öyle bir görüntü vardı ki; oradan oraya birbirinden bağımsız atlayıp zıplayanlar, elinde mikrofon şarkıya eşlik edenler... Ortaya savaş alanı gibi bir koreografi çıktı. Konserde bulunan ve bu kültüre alışık olmayan birçok kişi 'Bunların hangisi şarkıcı?' , 'Aman Allah'ım ne oluyor?' gibi şaşkınlık ve panik yaşadı.



Bu gençler bir alem! Onların konserlerinde çalışan personelin, onları izlemeye gelen kitlenin bu eğlenceye ayak uydurması gerek.

En son gittiğim Ceza konserinde bir kez daha gördüm. Şarkılar baştan sona çığlık çığlığa söyleniyor, kimse yerine oturmuyor. Sanatçıların küçük yaşta hayranları olunca, ebeveynler de onlara eşlik ediyor. Yani artık rap konserine gidenler her an bir sürprize hazır olmalı.



3 EYLÜL'DE VİZYONDA

Kapalı olan sinema salonlarının yeniden açılması ile özlediğimiz film izleme keyfine yeniden eriştiğimiz bugünlerde uzun süredir beklediğim bir yapımın vizyon tarihini öğrendim. 'Sekiz' filmi, 3 Eylül'de izleyiciyle buluşuyor. Yapımını HM Productions, yapımcılığını Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş'ın yaptığı suç ve gizem türündeki 'Sekiz'; yıllar önce bir avukat tarafından üzeri kapatılan kazaya neden olan bir şarkıcının yaşadıklarını anlatıyor.



Kazanın üzerinden sekiz yılın geçmesiyle her şeyin artık geride kaldığı düşünülürken, kirli geçmiş yeniden ortaya çıkıyor. Filmde Müjde Uzman, Hakan Yusufoğulları, Reha Özcan, Turgay Tanülkü, Berrin Arısoy Akhasanoğlu ve Suna Selen gibi isimler yer alıyor.



N'APSIN TABİATI ÖYLE

Ne olursa olsun, ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın... Herkes o kadar özümsedi ki Teoman'ı, hiçbir şekilde şaşırmak gelmiyor insanın içinden... Müziği bırakınca müthiş keder, müziğe geri dönünce kutlama yapılıyor adına... Halk öyle benimsiyor Teoman'ı... Taksiye biniyor, yanına binen sokak çocuğu ile seyahat edebiliyor Teoman, hiç durumu yadırgamadan...



'Bu dünyadan bir Teoman geçti' dedirtecek kadar ilginç bir kişiliği var. Buna Teoman kafası diyebiliriz. Açıkhava konserinde de, sahneye koydurduğu koltukta o kadar rahat şarkı söylüyordu ki yine izleyici yadırgamadı. Kendisinin de dediği gibi; 'N'apim tabiatım böyle!'



FARE DEĞİL, SANKİ SPLİNTER USTA

Esenyurt'ta çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafta, sokaklarda yaşayan köpek ve kediler için konulan mama ve su kaplarına dadanan dev fareler vardı.



Dev derken gerçekten fare değil sanırsın Ninja Kaplumbağaların Splinter Usta'sı... Vatandaşlar bu görüntü karşısında oldukça tedirgin oldu... Umarım bir an önce bu korku filmi gibi görüntüler son bulur.