ÖMER KARAHAN

Sınırları nasıl zorlarım diye düşünsem böyle bir şey aklıma gelmezdi... Ama Beste Açar, aydınlattı beni... Rahmetli babası Kayahan ile konuştuğunu söyleyip medyumluğa soyundu! Madem Beste konuştu, o zaman ben de rahmetli Kayahan ile konuşayım dedim ve dün gece ustayla koyu bir sohbete daldım... Kayahan'a, kızı Beste'nin, İpek Açar Kömürcü ile ilgili sarf ettiği "Mezarını ziyaret ettiğim babam 'İpek (Açar Kömürcü) Hanım soyadımı kullanmasın' diyor" açıklamasını sordum. Gülümsedi rahmetli, "Ömer'im olur mu hiç öyle şey? Beni bilmez misiniz, o ifade bana ait olabilir mi?" dedi.



BABANA KULAK VER!

Sonrasında başladı kızına nasihatler vermeye, benim de ona iletmemi istedi: "Kızım, ilk göz ağrım, biriciğim... Yıllardır sevgi, güzellik, mutluluk, iyilik, milli ve dini değerler doğrultusunda sizleri yetiştirmeye çalıştım. Sana ve kız kardeşin Aslı Gönül'e bu konularla ilgili öğütler verdim. Bugüne kadar söylediklerim sana hiç mi tesir etmedi? Yıllardır 'Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz, buluşacağız' diyen ben değil miyim meleğim... Niye öfkeyle, kötülükle besliyorsun o kalbini?



Beşikteyken sana mırıldandığım ninni de 'Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana, sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim' diyen ben değil miyim sana? Kız kardeşin ve torunlarımı yaptığın bu kötülükle neden üzüyorsun? Sanırım Access The Bars (Bilinçaltı temizliği enerji çalışması) sana iyi gelmedi. Sağlıksız hal ve hareketler içindesin. Hemen bu eğitimlere son ver, ruhunu ve kalbini iyiliğe çevir bi'tanem... Allahaısmarladık, kendinize iyi bakın."

Birkaç söz de ben söylemek isterim sana Beste... İpek Açar Kömürcü'nün Kayahan ve onun hatıralarına nasıl sahip çıktığını herkes biliyor. Bunların aksine ben dahil herkes, senin Kayahan'a ait -başta Gömeç'teki ev olmak üzere- her şeyi bir an önce paraya çevirmek istediğini de biliyor. O yüzden daha fazla komik duruma kendini düşürmeden, rahmetli babanın nasihatlerine kulak ver.



SİNGLE'IN DA SULTANI

Seda Sayan müzikteki uzun süren sessizliğini bir bozdu pir bozdu. İki yıl aradan sonra sözü ve müziği Sezen Aksu ve Soner Çınar'a ait 'Gel Günaha Girelim' şarkısını, prodüktör ve aranjör Alper Atakan'ın düzenlemesiyle seslendiren Sayan, iki günde 1 milyon izlenmeyi geçti, trendlerde üst sıralara yerleşti.



Klipte Sayan, fiziği ve enerjisi ile de oldukça dikkat çekici. Ünlü sanatçı Sultan lakabının hakkını single'daki başarısı ile de ortaya koymuş. Söylenecek bir şey yok...



KEŞKE O BALONLARA KENDİNİ BAĞLASAYDIN!

Hindistan'da köpeği helyum gazı ile şişirilen balonlara bağlayarak havaya bırakan YouTuber'ın tutuklanmasının ardından korktuğum başıma geldi. Mertcan Bahar ismindeki bir Youtuber (Mevtcan Bahav kullanıcı adı) gencimiz de, köpeğine balonlar bağlayıp uçurmaya çalışırken video çekiyor, sırf birkaç beğeni, izlenme ve yorum için zavallı hayvana eziyet edip komiklik yapıyor. Yahu bu nasıl bir akıl tutulması, yazık değil mi o sevimli dostumuza? Bu şebekliği yaptırınca ne geçecek eline...



Böyle boş işlerle uğraşana kadar içerik üretmeyi dene! Sırf etkileşim almak için bunu yapıyor olman çok acı... Keşke o helyum gazı olan balonlara kendini bağlayıp baş aşağıya dursaydın, beynine kan gider ve böyle bir şey yapmayı düşünmezdin. Dijital platformların, sosyal medyanın bir an önce denetlenmesi ve içeriklerle ilgili belli cezaların gelmesi gerek, net!



TOST DAVASINDA YÖNTEM'E İCRA ÜSTÜNE İCRA

Selçuk Yöntem ile tost yerken fotoğrafının çekildiği Bambi Cafe arasındaki dava yıllardır devam ediyor. 7 yıldır süren dava sürecinde mahkeme, vekalet ücretlerinin bir kısmını Yöntem'in ödemesine karar vermiş ve karar sonrasında, Bambi Cafe'nin sahibi Fatih Güner, Yöntem hakkında icra takibi başlatmıştı.



Şimdi Yöntem yeniden vekalet ücretleri nedeniyle icralık oldu. Bambi Cafe adına avukat Levent Yazıcı, kazanılan yeni vekaletler ile ilgili iki icra takibi başlattı. Ne çektin be Selçuk Yöntem... Fatih Güner'in ilk gün itibarıyla ortaya koyduğu iyi niyet hamlesini ve özrünü kabul etseydin, yıllardır boş yere bu gündemi meşgul etmeyecektin.



Şimdi geldiğin noktada bir de icralar ile uğraşıyorsun.

Ee kişinin kendine ettiğini kimse edemez diye boşuna dememişler!