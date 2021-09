ÖMER KARAHAN

Futbolcu Özer Hurmacı ve eşi Mihriban Hurmacı'nın boşanma haberi gündeme bomba gibi düştü. Bomba derken yanlış anlaşılmasın; boşanma olayları değil, nedeninden bahsediyorum... Özer Hurmacı, sürekli astroloji ile ilgilenen eşinin astroloji haritalarına bakarak "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kurduğunu beyan etti mahkemeye...



Bunun üzerine sosyal medya çalkalanmaya başladı... Birçok kişi "Astroloji yüzünden evlilik biter mi?" diyerek konu hakkında geyik yaptı.

Yıllar içinde birçok ünlünün boşanma davası haber oluyor, yazılıyor, çiziliyor... Ama bazı bitişler ne yazık ki ilk günkü aşkın gölgesinde kalıp basitleştiriliyor. İyi günde kötü günde temennisi, coşkulu 'Evet' çığlıkları adeta yalan oluyor. O heyecan bir gün bitse de, saygının kaybolmaması gerekiyor. Hiç değilse çocuğunun annesi/babası diye, sergilenen davranış ve tutumlara dikkat etmek gerekiyor. Velhasıl Özer-Mihriban Hurmacı'nınki de 6 yıllık evlilik, 3 tane çocuk var... Ne gerek var böyle komik bahaneler üretmeye! Olmuyorsa olmuyordur, çıkarsın ve 'Ben boşanmak istiyorum' dersin... Bu kadar basit...



'O TÜKÜRÜĞÜN ÖNCESİNDE SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZ VAR'

Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı sürücünün yüzüne tükürmüş ve herkesi şoke etmişti. Günlerce bu hadisenin videoları televizyonlarda döndü, gazetelerde yazılıp, çizildi. Ancak Arıcı, hiçbir açıklama yapmadı.



Belki haklı olsa bile sessiz kalmak zorunda kaldı. Çünkü o yaptığı tükürük hamlesi her şeyi bertaraf ediyordu. Şimdi olayın üzerinden zaman geçip sular durulunca konuşmak istedim Arıcı'yla; "O gün yaşananlar nasıl bu hale geldi?" diye...

Arıcı, "Aslında yaşananların son saniyelerini görüp beni linç ettiler. Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var. Yine de sevenlerimi üzdüğüm için çok üzgünüm. Yakında her şeyi anlatacağım" dedi.

"Olayın başında sözlü ve fiziki taciz var..." Bu cümleler hiç hoş değil ve böyle bir başlangıç varsa tükürük eylemi az bile kalmış... Umarım bir an önce bu gerçekler ortaya çıkar da Irmak Arıcı, psikolojik bir yalnızlık içerisine düşmeden, yine güzel eserler üretip milyon izlenmeler elde edip konserlerine devam eder.



TAKI YERİNE YANIK KREMİ ALMAYALIM!

Bir düğün videosu gördüm sosyal medyada... Roket Selim adlı bir arkadaş klarnetinin altına bağladığı düzenek sayesinde üflemenin gücüyle etrafa alevler saçıyor. Videoyu izlerken oradaki insanların yerine kendimi koydum, bir an içim ürperdi. Michael Jackson ayakkabısı ve beyaz çoraplarıyla Roket Selim, etrafa alevler saçıyor, misafirler de hunharca dans edip video çekiyor...



Düğüne gidenlerin alevlerden kaçarak dans etme çabası gerçekten Oscarlık bir performans... Düşünsenize şarkı istiyorsunuz, sonra maazallah yanıyorsunuz veya gelin/damat bir anda dans ederken bir anda yanmaya başlıyor... Diyecek çok şey var da neyse...

Roket Selim kardeşim, çıtasını yüksettiğin bu eğlenceyi derhal aşağıya çek, zira geline/damada takı takmak yerine yanık kremi hediye etmeyelim...