ÖMER KARAHAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torunu Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker ile fotoğrafını paylaştı. Erdoğan, gazeteleri okuduğu sırada kucağına gelen Pıt Pıt Şeker'in güncel gelişmelere oldukça meraklı olduğu yorumunda bulundu. Fotoğraf, sosyal medyada milyona yakın beğeni, binlerce yorum aldı.



Pıt Pıt Şeker'in heyecanını fotoğraf karesinde görünce aklıma bir anda CHP parti binasında hayatını sürdüren Şero geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin kedisi olan Şero'da bugüne kadar böyle bir heyecan hiç görülmedi.



Şero, parti binasının kapısında uyuklayan, Kılıçdaroğlu'nun kucağındaki mutsuz ve donuk halleri ile biliniyor...



Pıt Pıt Şeker; Başkan Erdoğan ve AK Parti gibi heyecanlı, meraklı, dinamik, mutlu bir duruş sergilerken; Şero, Kılıçdaroğlu ve CHP gibi mutsuz, halinden bezgin, tükenmişlik sendromu içinde...

Ne çektin be Şero! Sana biraz Pıt Pıt Şeker'in enerjisi lazım!



NEW YORK'TA 10 BİN LİRALIK KLİP HİKAYESİ

Pandemi döneminde birçok alışkanlığımız değişti, yaşadığımız aksaklıklara hepimiz farklı çözümler üretmek zorunda kaldık. Geçtiğimiz günlerde 'Bu süreçte müzik camiasında neler yaşandı?' tadındaki konuşmalara dahil olunca ilginç bir hikaye öğrendim...



Rıza Cumhur Demir, 'Madem Aramıyo' isimli single çıkarmış. Ancak klibi, pandemiden ötürü teknik ekip zorluk yaşayınca New York sokaklarında kendisi cep telefonuyla çekmiş. Çekimler, sanatçının o gün üzerinde olan kıyafetleriyle doğal ışık eşliğinde yapılmış. Klipte oynaması planlanan Tahitili dansçı Leia Diard da pandemi nedeniyle yaşadığı Paris'ten New York'a gelememiş.



Ancak Diard, Paris sokaklarında şarkı eşliğinde dans etmiş, görüntüleri cep telefonuyla kaydetmiş. Böylece 100 bin liraya mal olacak klip,10 bin liraya tamamlanmış.



VE SONUNDA BAŞARDI

Sevcan Dalkıran, daha önce çıkardığı birkaç şarkısını takip ettiğim, potansiyel vaadeden ama bu potansiyeli yaptığı işlere yansıtamamış bir isimdi. Ama geçen hafta çıkardığı 'Deli Masalı' isimli çalışmasıyla şeytanın bacağını kırdı.



Konservatuar mezunu sanatçı, iyi şarkı ve iyi sesin yanı sıra iyi bir ekibin önemini de kavramış. Sonuç, 1 haftada 1.5 milyonun üzerinde organik dinlenme, basında isminin yer alması ve başarmanın verdiği özgüven...