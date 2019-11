ÖZLEM AVCI

Daha önce Gökhan Türkmen'in sessiz sedasız ve sansasyonsuz bir şekilde devam eden, Haziran 2020'ye kadar olan konser maratonu yazmıştım. Türkmen ile üç yeni şarkısını dinlemek için stüdyoya gittim. 'Her ay bir şarkı' sloganıyla dinleyiciyle buluşmaya hazırlanan Türkmen, ilk parçası 'Aşkın Enkazı'nı yayınladı.

Ünlü şarkıcıyla Ekim, Kasım ve Ocak aylarında çıkaracağı yeni parçaları dinlerken, bir yandan da sorularımı sordum. Türkmen de heyecanla anlatmaya başladı: "Her aya bir şarkı, eşim Senem'in fikri. Single iyi bir şey ama birkaç ay sonrasında bir şey yapmamak, sanatçı adına bir boşluk oluyor. Şarkılar artık bir ayda tükeniyor.

Dolayısıyla bir şeyler üretmek gerekiyor. Motivasyonu sağlamış ve repertuvara yeni bir şarkı eklemiş oluyorsunuz." Türkmen'e "Peki niye albüm yapmıyorsunuz?" diye soruyorum, şöyle yanıt veriyor: "Bunun yerine her ay bir şarkı fikri, üretme anlamında daha iyi. 10 şarkı yapıldığında dinleyici kanalize olamıyor. Seneye Eylül ayında, her ay çıkardığım bu şarkıları plak halinde müzikseverlere sunacağım. İlk üç şarkının klibi de hazır. Film gibi hikayeli klipler çektik. Bu işi layığıyla yapan adam olarak ürün vermek gerekir." İlk şarkı 'Aşkın Enkazı'nın sözü Birkan Nasuhoğlu'na, müziği ise Gökhan Türkmen'e ait. Gelecek ay sözü-müziği Türkmen ve Ozan Turgut'a ait olan 'Sır' adlı şarkı dinleyiciyle buluşacak. Şimdilik belli olan son parça; Ocak'ta çıkacak olan 'Gülmedi Kader'... Sözü-müziği, Gökhan Türkmen ve Birkan Nasuhoğlu'na ait. "Beni anlayan bir hayran kitlem var" diyen şarkıcıya, "Sansasyonel bir hayat yaşamadan nasıl bu kadar ilgi görüyorsunuz?" diye soruyorum.

Şöyle anlatıyor: "Bu, karakterle ilgili; tarzım bu. Teşhirci bir adam değilim; kendini öne atan, sürekli beni dinleyin, ben ben diyen biri olmadım hiç. Öyle olsaydım şu an bambaşka bir yerde olurdum. Hayatımdan çok mutluyum. Daha yırtık olmadan, birilerine muhtaçlık duymadan yaşamak beni mutlu ediyor." Bu arada Türkmen, iki gitar eşliğinde akustik konserler de verecek. Şarkıcı, konser serisine 'birlikte nefes almak' anlamına gelen Hemdem adını vermiş. Konserler Sivas, Şanlıurfa ve Malatya'dan başlayacak. Ünlü şarkıcı, akustik Hemdem serisine Doğu ve Güneydoğu'da devam edeceğini söyledi.



Tembel Teoman

Teoman'a bir AVM çıkışında 'Neden uzun süredir albüm yapmıyorsunuz?' diye sorulmuş. Ünlü rockçı da "Eski şarkılarım hâlâ çok seviliyor, o yüzden yeni albüm ve yeni şarkı yapma gereği duymuyorum" yanıtını vermiş. Bu nasıl hatalı bir bakış açısı diye düşündüm. Bir sanatçı, nasıl üretmeden yan gelip yatabilir! Hadi her yıl yeni şarkı yapmadın ama sanatçının özünde yeni bir üretim sunması gerekmez mi? Eski şarkılarına dayanarak, hep aynı şarkıları seslendirmek, müzikseverlere saygı duymamanın bir versiyonu bence. Gökhan Türkmen her ay bir şarkı yayınlayarak işine saygısını gösterirken, diğer yandan Teoman'a bakın... Bu durumda Teoman yılda 10 konser veriyorsa, Gökhan Türkmen gibilerinin hayli gerisinde kalır.