ÖZLEM AVCI

Hande Yener'in hafta başında yaptığı 'Rap'çiler popu yendi. Popçular üretmedikleri için pop müzik bitti' açıklaması, müzik dünyasını karıştırdı. Evet bu yıl rap furyası yaşandı ancak Hande Yener'in meslektaşlarını alaşağı etmesi bana daha çok 90'lar magazini gibi geldi. Hande'nin söylediklerinde haklılık payı var ancak Simge Sağın, Merve Özbey, Derya Uluğ, Demet Akalın gibi daha pek çok isim, yepyeni şarkılarını albümleri ile bu yıl müzikseverlerle buluşturdu. Hande, meslektaşlarını böyle eleştireceğine bence daha önceki yıllarda olduğu gibi müzikte öncülük yapsın.



'MÜZİĞİ İKİYE AYIRMAK LAZIM'

Elektronik müziği Türkiye ile ilk tanıştıran sanatçı olan Hande, müziğiyle farkını ortaya koymaya devam etmeli. Hande'ye bir cevap da İpek Açar'dan geldi. Açar, "Sadece Türkiye'de değil, dünya müzik tarihinde her dönemde kaliteli müzik yapan da, yapmayan da olmuştur. Öncelikle müziği ikiye ayırmak lazım; eğlence sektörüne hizmet eden ve sanata hizmet eden müzikler diye. Eğlence sektörü içindeki müziklerde ülkemizde gerçekten ciddi bir yozlaşma oldu. Bunun en önemli sebebi sektörün ileri gelen prodüksiyon şirketlerinin politikaları. Pop müzik prodüksiyonlarında 'Basit ve anlaşılır olsun, slogan olsun, şuna benzeyen bir şarkı olsun, bu şarkı tuttu, benzerini yapalım' gibi isteklerle maalesef böyle bir hale geldi. Rap müzik, doğru zamanda bu boşluğu doldurarak sahte sloganlar yerine gerçek ifadeleriyle listelerde yükseldi.



AÇAR SON NOKTAYI KOYDU

Bu bir kısır döngü, umarım plak şirketlerinin bu tutumu zaman içinde rap müziği de bitirmez" diyerek aslında olaya çok güzel bir şekilde noktayı koydu.

Türk sanat müziği sanatçısı Safiye Soyman ise; "Hande'ye katılmıyorum. Rap müzik de Türk pop müziğinin bir dalıdır. Pop müziğin geniş bir yelpazesi var. Bu bir furyadır. Pop müzik de diğer ana branşlar gibi ölümsüzdür" yorumunu yaptı.

***

Başarısı repertuvarında gizli



Yazın Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu yedi gün hınca hınç dolduran Ebru Gündeş'in, bu sezon da Günay Restoran'da verdiği konserlerin biletleri kısa zaman içinde tükeniyor. Ben de Gündeş'i, her cuma sahneye çıktığı Günay'da ziyaret ettim.

İstanbul'un hatta Türkiye'nin en gözde eğlence merkezi olan Günay Restoran'a girdiğimde gözlerime inanamadım. 'Ağzına kadar dolu' derler ya aynen öyleydi. Kapının önünde bile masa vardı. 2019'da 'Aşık' albümünü çıkaran Gündeş'in çıktığı en pahalı mekanda bile nasıl bu kadar yoğunluk oluyor diye düşündüm.



HER DAİM FULL SEYİRCİ

Tabii ki; Gündeş Türkiye'nin en iyi sesi ancak geçtiğimiz hafta bir arkadaşım beni 'Ebru Gündeş'e yer bulamadık, sen devreye girer misin?' diye arayınca şaşırdım. Düşünün para ile eğlenmeye gideceksiniz ancak yerler full.

Kuliste Ebru Hanım'la sohbet ederken doluluktan dolayı memnuniyetini dile getirdi. "Çok şükür" derken sahne zamanı geldi. Gündeş'i pek çok mekanda pek çok kez izledim. 'Bu yıl ne değişiklik yaptı acaba?' diye düşünürken en gizli başarısının repertuvarı olduğunu gördüm.

Gündeş'in repertuvarında kendi ile özdeşleşen şarkılarının yanı sıra Sezen Aksu'nun parçalarından oluşan bir bölüm var. 'Yansın İstanbul' adlı şarkıyı inanılmaz güzel yorumladı. 3 saate yakın sahnede kalan Gündeş, 50'ye yakın şarkı okudu. Arabesk şarkıları Gündeş'ten dinlemek keyifli ancak onu çok farklı şarkılarda dinlemek daha da güzel. Levent Yüksel'den 'Medcezir', Şebnem Ferah'tan 'Sil Baştan', Gazapizm'den 'Heyecanı Yok' gibi şarkıları seslendirdi. Arabesk, pop, Türk sanat müziği, rap, rock; kısacası Ebru Gündeş'in bu kadar talep görmesi repertuvarında gizli.