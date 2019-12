ÖZLEM AVCI

Yıllar önce atv'de yayınlanan 'Adanalı' dizisi için yaptığımız bir röportajda tanımıştım son dönemin yıldızı Serenay Sarıkaya'yı... O zaman bana "Sesim çok güzel. Albüm yapmak istiyorum" demişti. Ben de o zamanlar çok modaydı, mankenlikten-oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapmak isteyenlerden biri gibi düşünmüştüm. Ancak şu an Serenay'ın sesinin muhteşem olduğu ve bunu değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu bu noktada en çok destekleyenlerden biriyim. Meslektaşı Ezgi Mola'nın programı için arabada seslendirdiği arabesk şarkı 'Söyleyin'le, başka bir televizyon programında seslendirdiği 'İsyan'la değme sanatçılara taş çıkartan Serenay'ın bir an önce albüm yapması gerekiyor. Ses rengi, duygusu, detone olmamasıyla bence dört dörtlük performanslara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde "Setleri özledim" dedi. Ancak bence setlerden önce müzik işine girmeli. Hadi yapımcılar, Serenay'ın kapısını çalın ve albüm yapması için ikna turlarına başlayın. Fiziği ve sesiyle böyle birini kaçırmayın, müzik dünyasına onu kazandıralım.



Ustanın şarkıları için günlerce aç kaldı

Cenk Eren, müzik dünyasının efsane isimleri Ferdi Özbeğen ve Tanju Okan albümlerinden sonra 'Selda Bağcan Şarkıları' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen şarkılarıyla dinleyiciden tam not alan Eren'in titizliğini bilirim. Bir de bu kez seslendireceği şarkılar Selda Bağcan gibi bir ustaya ait olunca stüdyoda çok fazla zaman geçirmiş. Hatta şarkılar aç karnına okunduğu için çok aç kalmış, epey kilo vermiş. 'Adaletin Bu mu Dünya', 'Gesi Bağları', 'Çemberimde Gül Oya', 'Sivas Ellerinde Sazım Çalınır', 'Tatlı Dillim', 'Beni Unutma' gibi Selda Bağcan'n sesinden yıllarca dinlediğimiz şarkıları Cenk'ten dinlemek ayrı bir keyif olacak.



'Asmalı' aşk filmi tadında

Gökhan Tepe, bence son yılların en modern aşk şarkılarına imza atıyor. Şebnem Sungur ve Ayla Çelik'le birlikte yıllardır muhteşem şarkılar yapıyorlar. Şu an müzik sektöründe üretici sanatçı parmakla sayılacak kadar az. Ebru Gündeş'in son albümünde altı bestesi, Demet Akalın başta olmak üzere pek çok ünlü ismin albümünde imzası bulunan Tepe'nin son şarkısı 'Asmalı', tam 12'den vuruyor. Sevgili Şebnem Sungur'un yazdığı muhteşem sözleri besteleyen Tepe, bir aşk hikayesini film gibi anlatıyor şarkısında. İşte o muhteşem şarkının sözlerinin bir kısmı şöyle: Sığındım Asmalı'da sevdiğim meyhaneye / Hanidir uğramadım çok zamanlar oldu / Unutmuşuz eski dostları hep sen varsın diye / Bakamadım yüzlerine çok ayıp oldu / Anladılar gözlerimden aşka mağlup olduğumu... Keyifle dinlemeniz dileğiyle...