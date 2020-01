ÖZLEM AVCI

Pop müziğin altın seslerinden biri Merve Özbey... Öncelikle sahnede her türlü şarkıyı rahatlıkla seslendirebiliyor. Ancak sesine en yakın kulvarın arabesk olduğunu düşünüyorum. Ve Merve'nin gizliden gizliye arabesk albüm hazırlıklarına başladığını öğrendim. Genç popçu, 2020'de sahnede en çok istek aldığı arabesk şarkılarını bir albümde toplayacak. Repertuvar çalışmalarını tamamlayan Merve Özbey, kısa bir süre sonra damar şarkılarıyla müzikseverlerin karşısında olacak. Bugüne kadar pek çok sanatçı kulvarının dışına çıkarak arabesk albümü yaptı. Bakalım Merve Özbey'in sesinden arabesk nasıl yankılanacak?



Can'ın sesi iki albümde birden yankılanacak

38 yıldır sahnelerde olan Sibel Can, 18'inci albümünü çıkarmak için kolları sıvadı. Son olarak 2018 yılında 'Son Aşkım' adlı albümünü çıkaran Can, bu yıl iki albümde birden yer alacak. Albüm çalışmalarına başlayan ve şu sıralar stüdyoda olan ünlü sanatçı, yeni şarkılarını sır gibi saklıyor. Can'ın ikinci albüm projesine gelirsek... Ünlü sanatçı, bugüne kadar pek çok hit şarkısını seslendirdiği Bülent Özdemir'in saygı albümünde yer alacak. Bu albümde müzik dünyasının pek çok ünlü ismi de var. Ancak Can, daha önce seslendirilmiş şarkıları tekrar yorumlayacak olan sanatçılardan ayrı olarak yepyeni bir şarkı ile bu albümdeki yerini alacak.



Bu proje sanat müziğini gençlere sevdirecek

Sanat müziğinin en değerli seslerinden biri olan Zekai Tunca, 2000'lerden sonra doğanlar için yabancı bir isim olabilir. Son yıllarda sanat müziği ne yazık ki dibe vurdu, pop ve sonrasında rap'in etkisi altına girdi müziğimiz. Tunca ise 50 yılını sanat müziğine adamış, bu kulvarın bir ustası. Şarkıları yumuşacık sesiyle şakıyarak okuyan Tunca, kariyerinin 50'nci yılında Polat Yağcı yapımcılığında özel bir albüm hazırlamış. Yağcı'nın birçok isme yaptığı saygı albümleri arasında bence en kıymetlilerinden. Çünkü Zekai Tunca'yla özdeşleşen şarkıları popüler isimlerin söylemesi belki gençlerin dikkatini çeker ve sanat müziğine biraz olsun ilgileri artar. O nedenle bu albümün böyle bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Bu muhteşem projede yer alacak Türkiye'nin ünlü yorumcuları şöyle: Tan Taşçı, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Zakkum, Fatih Erkoç, Demet Sağıroğlu, Haktan, Zeynep Casalini, Nil Ünal, Ahmet Özhan, Hakan Aysev, Ayşen Birgör, Gökhan Güney, Bahar Gelir ve Canan Sezgin.