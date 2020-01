ÖZLEM AVCI

Uzun zamandır Nükhet Duru'nun saygı albümü için birçok sanatçı bir araya geliyordu. Ancak albümün gecikmesinin sebebi ortaya çıktı. Nükhet Duru ve kendisiyle özdeşleşen şarkıların sahibi Ali Kocatepe'nin arasına kara kedi girmiş. 'Ben Sana Vurgunum', 'Melankoli' ve 'Benimsin Diyemedim' isimli şarkılarını albümden geri çeken Ali Kocatepe ile yaptığım telefon konuşmasında, usta sanatçı haklı olarak kırgınlığını dile getirdi. Ve aklıma yıllar önce rahmetli Kayahan'ın, Nilüfer'den geri çektiği şarkılar geldi.

Ali Kocatepe ile Nükhet Duru'nun arasına da Kayahan'la Nilüfer gibi şarkılar girdi. İlk plağını ve yıllarca birlikte çalıştığı Ali Kocatepe'yi bu projeden bilgilendirmeyen ve fikrini almadığı için kırgın olduğunu belirten Ali Kocatepe, "Profesyonel çalışma arkadaşım da olsa, yılların dostu da olsa beni arayıp bu projeden bilgilendirmeliydi. Sanatçı hassasiyeti ile davranmalıydı. Bu durum biraz emrivaki oldu. Benim şarkılarım herkese açık, herkes şarkılarımı okuyabilir. Ki, ben kendisiyle yıllara dayanan dostluğum ve ilk plağı yapan kişi olarak kırıldım. 1976 yılından beri bir dostluğumuz da vardı. Ben de projesinde kendisi ile özdeşleşen şarkılarımı geri çekerek tepkimi gösterdim" dedi. Yani Duru'nun albümünün gecikmesi tamamen Kocatepe'nin kalp kırıklığı. Bu şarkıları seslendiren sanatçılar tekrar stüdyoya girerek Duru'nun seslendirdiği başka şarkıları okumuşlar. Bu durumda Ali Kocatepe yerden göğe kadar haklı. Çünkü, sanatçı olarak, hele ki yıllara dayanan dostluk varsa kendisine danışılabilirdi.



Bodrum Günay'la şenlenecek

Sahnesinde ünlü isimleri ağırlayan Günay Restaurant, bu yaz Bodrum'da da kapılarını açacak. İstanbul'da sahneye çıkan isimlerin yanı sıra farklı isimlerin de Bodrum Günay'da sahne alacağını duydum. Bunların başında Ajda Pekkan, Özcan Deniz gibi isimler var.

Konu ile ilgili olarak BVS Group Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Yıldız sorularımı yanıtladı. Yıldız, "Günay Restaurant, 12 sezondur BVS bünyesinde yaşamını sürdürmekte. Çizgisinden ödün vermeden sektördeki tecrübesiyle muadillerinden oldukça ileride bir marka. Günay Restaurant, kış sezonu boyunca Türkiye'nin önemli sanatçılarıyla birlikte İstanbul'da eğlence sektörünün nabzını tutuyor. Yaz sezonunda ise Bodrum'daki Sahne Beach, gündüz güneşin keyfini sürmek isteyenlere, akşamında ise eğlencenin tadını çıkarmak isteyen yerli yabancı turistlerin ilgisinde olan markamız. Son teknoloji teknik ekipmanlara, ses, ışık sistemleriyle, son derece ciddi ele aldığımız, işin ehlilerinin desteğiyle yürüttüğümüz bir süreç içindeyiz. Bu yaz Bodrum için her şey çok farklı olacak" dedi.



Yenilenen Simge

Pop müzik dünyasının son starlarından Simge Sağın. Çok çalışkan ve yenilikçi. Yaz aylarında 'As As Bayrakları' isimli şarkısı ile beğenilen Simge, şu sıralar stüdyoda sürekli prova yapıyor. Birçok sanatçı arkadaşı gibi akustik konserler serisine başlayan Simge, önceki gece ilk konserini verdi. Simge, bu konserlerin provaları için harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Çünkü akustik konserler serisi devam edecek. Eğer ki Ajda Pekkan halen şan dersi alıyorsa, hiçbir sanatçı "Tamam oldum" dememeli. Her daim öğrenmeye devam etmeli. İşin sırrı bunda saklı. Sadece ses önemli değil, sanatçı sürekli çalışmalı ve kendini güncellemelidir. Simge de bunun farkında olsa gerek ki konser provalarına devam ediyor.