ÖZLEM AVCI

Geçen hafta Teoman'ın orkestrasının baş kaldırdığını ve Levent, Gencay, Melisa isimli orkestra üyelerinin tek taraflı işi bıraktıklarını duyurmuştum. Nedeni Teoman'dan gördükleri mobbingden dolayı. Bu konu ile ilgili olarak orkestradan ayrılan Levent beye ulaştım. Ancak Levent bey, adımı duyunca "Müsait değilim" diyerek suratıma telefonu kapattı. Ben kendisine cevap hakkı tanırken, kendisi benimle konuşmamayı tercih etti. Acaba neden? Teoman korkusu yüzünden mi? O telefon kapatıldı. Mobbing şiddete mi dönüştü...



Bu sefer ki; vasat

Mustafa Ceceli bence notalarla dans eden adam... Sadece kendi seslendirdiği şarkılarla değil müzik dünyasında pek çok ismin şarkılarında parmağı vardır. İsimler saymakla bitmez. Aranjörlükten şarkıcılığa geçen Mustafa Ceceli bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza attı. Şu aralar hem sanatçı arkadaşlarının hitleriyle hemde kendi şarkılarıyla uğraşıyor. 3 ay önce çıkardığı söz ve müziği Bilal Sonses'e ait olan 'Bedel' 46 milyon 233 bin izlenme oranına erişti. Şahane bir şarkı... Ceceli'nin de R&B rüzgarına kapıldığı ve çok başarılı olduğu bir şarkı. Ancak daha bu şarkılarının hükümdarlığını yaşamadan Mustafa Ceceli geçtiğimiz hafta söz-müziği Emir Şamur'a, düzenlemesi kendine ait 'Saçma Sapan' isimli şarkıyı müzikseverlere sundu. 'Bedel' isimli şarkısı ile zirvede yer alan Ceceli bu sefer kendini tekrarlamış. Yine R&B tarzdaki şarkısı bir önceki şarkının aynısı olmuş yani bu sefer olmamış diyorum Sayın Ceceli.



Jlo-Shakira'mız yok ama kızlarımız var

Geçtiğimiz hafta dünya Jennifer Lopez ve Shakira'yı hayranlıkla izledi. Gerçek dünya starı olduklarını bir kez daha kanıtladılar. İkilinin birlikte sundukları muhteşem gösteriden sonra eski şarkıları bile dünya listelerinde birinci sıraya yükseldi. Dünyanın JLo ve Shakira'sı varsa bizimde muhteşem kızlarımız var. Demet Akalın, Işın Karaca, Cansu Kurtcu ve Deniz Seki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde muhteşem bir şarkı ile müzikseverlerin karşısında olacak. Sanat dünyasında yaşanılan kıskançlıklara, rakip olma savaşlarına rağmen müzik için bir araya gelen 4 kadın, JLo ve Shakira kadar olmasa da Türkiye müzik gündemini sarsacak. Cansu Kurtcu'nun sanatçı eşi Fettah Can'la birlikte yaptığı, Alper Atakan'ın düzenlediği şarkının enerjisi süper. 'Ala' isimli şarkı son yıllarda duyduğum hareketli şarkılar arasında zirvede yerini alacağa benziyor. Çünkü; hareketli herkesin nabzına uygun şarkılar artık çıkmıyor. R&B ve arabesk şarkıların revaçta olduğu yıla göre bu şarkı ile popta hareketlenme yaşanacak.



Göksel Alaturka'ya göz kırpmış

Her yıl şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Göksel, yeni şarkısını dün sevenlerine sundu. Tamamen farklı bir Göksel'i bulacağınız sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi ise Sabi Saltiel'e ait olan 'Ben Fena Aşığım' şarkısı, pop müzikten uzak farklı soundu ile dikkat çekiyor. Tamamen Türk Sanat Müziği altyapılı. Göksel'in yumuşak sesine farklı bir tarz olarak denemesi müzikseverlerin beğenisine sunuyor. İlk etapta Göksel'den beklenmeyen bir şarkı bana göre değişik ama tabii ki; söz müzikseverlerin.

