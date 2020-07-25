ÖZLEM AVCI

Başarılı sanatçı Göksel'i 20 yıldır tanırım. Çıktığı ilk günden beri çizgisini ve hanımefendi tavrını hiç bozmadan muhteşem şarkıları ve sesi ile yoluna devam ediyor. Gerçekten bu camiada sansasyonel haberlere adını karıştırmadan şarkılarıyla var olan bir isim. Helal olsun demek istiyorum. Çünkü bu dünyada adını sansasyonel haberlere karıştırmadan maalesef şöhret olamıyorsun. Yani önemli olan işin değil, aşkın oluyor.



Neyse biz asıl konumuza, Göksel'in, daha dün dijital platformlar üzerinden tanıttığı yeni şarkısı 'Lütufsuz Yaz'a gelelim... En son Şubat ayında çıkardığı 'Ben Fena Aşığım' şarkısından sonra pandemi nedeniyle Ege'deki köyüne yerleşen Göksel, insan manzaralarından oluşan klibi, naif müziği ve sözleri ile yine gönül tellerimizi titretiyor. İlk dinleyişte biraz anlaşılmayan, ancak dinledikçe demlenen şarkılardan olmuş 'Lütufsuz Yaz'. Ünlü şarkıcının sözünü kendisinin yazdığını, müziğini ise Osman Şahin'le birlikte yaptığı yeni şarkısı, Avrupa müzik etiketiyle yayınlandı. Duruşu ve şarkılarıyla şapka çıkarılacak işlere imza atıp kendi kulvarında ilerlerken Göksel'in üç günlük popçulara örnek olması dileğiyle.



Hit şarkılar ondan sorulur

Şarkı söylemek kadar şarkı üretmek de önemli meziyet. Güzel şarkı yazmak ise Allah'ın bir lütfu. Böyle hit şarkılar yazan isimlerden biri de Melda Gürbey. Bugüne kadar Bengü ('Geçmiş Olsun', 'Neden', 'Günaydın'), Tuğba Yurt ('Yine Sev Yine', 'Masal') ve Hande Ünsal ('Oyna Oyna', 'Neredesin') gibi birçok isme hit şarkılar yazan Melda, ikinci solo single'ı olan 'Biten Bitti'yi Sony müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Tarık İster'e ait. Bu arada firmanın yeni transferi genel müdür Özden Bora, DMC'den ayrıldıktan sonra yeni adresi olan Sony Müzik'te, transferlere başlamış. İlk olarak da Aşık Mahzuni'nin torunu Yiğit Mahzuni'yi transfer etmiş. Yiğit Mahzuni'yi daha önce köşemde yazmış, yolunun açık olacağını söylemiştim.



Yazgı'dan 'İki Keklik'e modern yorum

Genç isimlerin türküleri seslendirmesini daha önce de yazmıştım... Bu durum beni o kadar mutlu ediyor ki; öz müziğimizin gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyorum ve bunu yapanları da her hafta kaleme almaya çalışıyorum. Bunlardan biri de Yazgı. Şarkıcının yeni çalışması 'İki Keklik' tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Balıkesir Edremit yöresine ait olan ve hazin bir hikayesi olan 'İki Keklik' adlı türküde; Sarıkamış'ta şehit düşen bir annenin feryadı anlatılıyor. Geleneksel türkü formatına uygun modern altyapısı ve değişik sound'uyla dikkat çeken türküyü muhteşem okuyan Yazgı'ya başarılar diliyorum. Onun gibi genç isimlerin de türküler söylemesini ve öz müziğimize sahip çıkmasını bir kez daha rica ediyorum.