ÖZLEM AVCI

Pop müziğin son yıllardaki başarılı ismi olan ve şarkıları ile dikkat çeken Simge Sağın, önceki gün en büyük sınavını verdi. Sanatçıların er meydanı olan Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda ilk konserini veren Simge'nin performansına değinmeden önce konser izlenimlerimi kaleme almak isterim. Zira pandemi nedeniyle en büyük zararı konserler ve müzik sektörü aldı. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda önlemler o kadar yoğun ki! Benim de pandemide yaşadığım ilk deneyim oldu Simge'nin konseri. Konser alanına girmeden önce ateşler ölçülüyor ve maske takmayanlar tek tek uyarılıyor. Aralıklı sandalyede oturanların konser arasında da mesafeleri kontrol ediliyor. Ve maskesini çıkaranlara lazer ışığı ile hemen uyarı yapılıyor. Herkesin sağlığı için tüm önlemleri alan yetkilileri tebrik ediyorum.

Gelelim Simge'ye… Bence pop müziğin yeni starıdır. İki saat boyunca çıktığı ilk günden beri hit olmuş şarkılara imza atan Simge, danslarıyla da sahne hakimiyetini gösteriyor. Sıfır detone ile seslendirdiği şarkılarla Simge, alkışı hak ediyor. Konserin ikinci yarısında şarkılarını akustik bir şekilde seslendiren Simge, bence kesinlikle arabesk söylemeli. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Beni Benden Alırsan' adlı şarkıyı o kadar güzel okudu ki. Arabesk şarkılardaki hakimiyetini de göstermiş oldu.

Simge'yle konser sonrasında bir araya geldik. Konseri bitmesine rağmen heyecanı gözlerinden okunuyordu. Ve bana "Özlem, kaplumbağa gibi ağır ama emin adımlarla gidiyorum" dedi. O kadar doğru ki, yıllardır sahnelerde ve hit olmuş şarkılarını bir araya getirince ağır ama sağlam adımlarla zirveye çıkacak Simge. Başarılarının daim olması ve daha çok hitler yapması dileğiyle. Bu arada pandemi de olsa 5 bin kişilik Harbiye'yi dolduran Simge, ikinci konserini 28 Eylül'de verecek.





Herkes bu şarkıyı dinliyor



Son günlerin en popüler şarkısı kesinlikle bu. Radyolarda, beachlerde, her yerde bu şarkı ve bu ses var. Evet bildiniz, 'Cennetten Çiçek'ten bahsediyorum. Erol Köse'nin son keşfi genç isim Zehra'nın seslendirdiği 'Cennetten Çiçek' bir ayda 57 milyon kez tıklanarak, son zamanların en çok izlenen şarkısı olarak liste başında geliyor. Zehra'nın sıcak ve samimi sesi şarkının güzelliğiyle buluşunca pop dünyası bir isim daha kazanmış oldu.