ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen, yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella için 'Yalnızca müzik festivali' demek doğru olmaz tabii. Coachella'nın, artık yalnızca müzik değil, aynı zamanda da bir moda festivaline dönüştüğü gerçeğini de görmemiz gerekiyor. Dünyanın her yerinden olduğu gibi, Türkiye'den de Hadise, Hande Erçel, Hacı Sabancı, Nazlı Kayı, Şeyma Subaşı, Kerimcan Durmaz ve Burcu Esmersoy gibi ünlülerin de katıldığı festivalde fotoğraflar da, tarzlar da olaydı. Türk ve yabancı katılımcılar arasında, 'Ne kadar absürt o kadar dikkat çekici' mottosuyla, kendi tarzlarının dışına çıkanlar mı dersin, sosyal medya paylaşımı yapmaktan eğlenceyi kaçıranlar mı dersiniz; öylesine enteresan bir ortam vardı oralarda. Unutulmaz fotoğraflara imzalar atıldı; tebrik ediyorum bu kişileri.

Ancak ünlüler dünyasına bakacak olursak durum biraz farklıydı. Türk katılımcılardan Hadise, pek benlik olmasa da canlı ve renkli tarzıyla yine dikkatleri çekti ama her şeyden önemlisi her zamanki havasında, kendisi gibiydi. Kerimcan Durmaz da kendisine uygun bir abartı içindeydi. Burcu Esmersoy ise sade, sportif duruşunun dışına çıkmamıştı.

Modanın nabzının attığı her ortamda bulunan, hatta konuya direkt dahil olan Gigi Hadid, Bella Hadid gibi isimler de Coachella'da en yalın ve rahat görünümleriyle boy gösterdiler. Hatta bu isimler yere çöküp bir sosisli sandviçle fotoğraf veriyorsa; durup bir düşünmeli, biz bu festival konusunu yanlış mı anlıyoruz diye kendimize sormalıyız. Bakınız Beyonce'ye... O da festival havasına en uygun olan tarzla, bir jean şort ve tişört ile, abartısız saç ve makyajıyla sahneye çıktı. Konumuz şovsa, en iyisini de yaptı. Sonrasında Gigi'nin yanına gidip yere çöküp sosisli sandviç yiyecek kadar cool'du.

Peki festival stili nasıl olmalı? Mottosu olan basic tişörtler, daha sonra giymek adına bele bağlanan bol kesimli gömlekler, şortlar, rahat pantolonlar vs. tam festivallik. Aslında, bağdaş kurduğunuzda ya da çimenlere uzandığınızda rahat edebileceğiniz ne varsa hepsi olabilir. Tabii ki spor ayakkabılar... İlle de son moda olanlarından olsun diyorsanız, sezonun en çirkin trendi ugly sneaker'lardan tercih edebilirsiniz. Güneşten korunmak için mutlaka bir şapka, sahip çıkma derdi yaratmayacak sırt çantası ya da bel çantası, dönem trendi güneş gözlükleri ve belki de çantanın içine atmak üzere mini bir şemsiye ve de güneş kremi mutlaka yanınızda olmalı. Konserler sırasında coşarken, alı pulu birbirine girmeyecek makyaj ya da yüz boyalarından uzak durmak gerekir. Hatta makyaj hiç olmasa daha iyi olur. Ne de olsa makyaj yapan aplikasyonlarımız var atık.



KAPADOKYA'DA BULUŞALIM

Ayrıca, buradan bildirmek isterim. Kapadokya'nın büyülü atmosferinde her yıl düzenlenen, müzik, sanat ve gastronomi tutkunlarını buluşturan Cappadox festivali, bu yıl 14-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Böyle bir müzik ziyafetine tanık olmak için büyük fırsat.