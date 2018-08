Toprak tonlarıyla iddiasız gösteriş!

Her ne kadar sezon trendi olmasa da, toprak tonların yanık ten ile uyumunu inkar edemeyiz. Devetüyü veya hardala bakan toprak tonları ile safari ruhunu benimseyerek cool ve seksi görünebilirsiniz. Görünümlere iddiasız bir gösteriş katan bu tonun müdavimleri de çok fazla. İsmini hepinizin bildiği yıldızlar ve dünyaca ünlü it girl'ler, tüm yaz boyunca trend renkleri görünümlerine dahil etseler de, toprak tonlarının peşini de hiç bırakmadılar. Bu tonlarla dikkat çekmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama gösterişten uzak bu rengin mütevazı havasıyla, özgüven kelimesinin altını en iddialı biçimde çizeceksiniz. Toprak tonlarıyla, ton sür ton kuralını uygulayarak bütünlük algısı yaratmanızı öneririm. Kombininizin bir yerinde canlı bir rengi patlatmayı da deneyebilirsiniz. Stil oluşturmanın aslında bir matematik işlemi olduğunu unutmayarak soft renklerle harmanladığınız toprak tonuyla görünümünüze biraz da sanatsal bir yaklaşım katabilirsiniz. Plajda, günlük hayatta ve gece dışarı çıktığınızda, yani aslında günün her saati ve her ortamda aynı etkiyi yakalayacağınız toprak tonlarıyla farklı bir havaya bürünün. Makyaj konusunda ise nüde, toprak ve turuncunun birbirini tamamlayan en iyi tonlar olduğunu söyleyebiliriz.



STİL ZOOM

Burcu Esmersoy: Ünlü sunucu, hardala bakan toprak tonundaki elbisesiyle ve geriye doğru taranmış ıslak görünümlü saç modeliyle oldukça seksi görünüyor. Extra large küpeleri ve göğüs çizgisine kadar uzanan kolyesi uyum içinde ancak ince kayışlı bir saat takması daha yerinde bir stil hareketi olurmuş. Ayakkabılarının renkleri hoş, topuğu da tam sezon trendi. Jessica Alba: Alba'nın toprak tonundaki tulumunu sevdim. Hem cool, hem de oldukça havalı. Sezon trendi kalın ve kısa topuklu Aquatalia ayakkabıları ise görünümüne canlılık katmış. Beyaz büzgülü The Row çanta yerine daha köşeli bir çantayla daha iyi görünebilirdi.



TREND ALARMI



KISA TAYTLAR GERİ DÖNDÜ

Ne fiyatı, ne havası! Yeni nesil lüksün bir diğer adı; konfor. Çok salaş bir mekanda konforu buluyorsan, lüks aslında tam da orada. Ya da en rahat ettiğin kıyafetin içindeysen, lüks yine seninle! Ve 90'ların en konforlu, en en en rahat modası tayt, tüm ihtişamıyla geri döndü. Özellikle de dizüstü olan modeliyle lüksün diğer adı olan konforun ta kendisi olan taytların, 2019 ilkbahar/ yaz koleksiyonlarının sergilendiği Kopenhag Moda Haftası'nda sıklıkla tercih edildiğine şahit olduk. Yaklaşan İstanbul Moda Haftası'yla birlikte taytları sıklıkla göreceğimizi düşünüyorum.



TAZE TAZE

Son birkaç sezondur Coach'un global marka elçisi olan Selena Gomez, bu kez tasarımcı kimliğiyle karşınızda. Selena x Coach koleksiyonuyla 2018-19 sonbahar/kış sezonuna iddialı bir giriş yapan yıldız, kendi tasarımlarını tanıttığı kampanyanın da başrolünde. Genel hatlarıyla modern ve spor dokunuşların ön planda tutulduğu koleksiyonda, özellikle birbirinden renkli çantalar dikkat çekiyor. Sweatshirt'ler, hoodie'ler ve bomber ceketler de Selena gibi genç ve enerjik