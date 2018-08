ÖZLEM YILMAZ KÜÇÜK

Kanye West ve Kim Kardashian'ın bu hafta sosyal medyada dönen fotoğraflarına mutlaka denk gelmişsinizdir. Fotoğrafta en çok dikkati, neon yeşili elbisesiyle Kim Kardashian çekse de, fotoğrafa dikkatlice bakanlar;

Kanye West'in ayağında iki numara küçük gibi duran, çoraplarının üstüne giydiği ev terliklerine şaştı kaldı. Bu fotoğrafla birlikte erkek giyiminde yeni bir akım da başladı. Çok da garipsemenize gerek yok aslında.

Geçen senelerde, Gucci'nin içi tüylü terliklerini de garipsediğinizi, son olarak ise bir gece gezmesinde İdo Tatlıses'in ayağında gördüğümüzü hatırlatırım.

Ve bu terlikleri bolca sokaklarda, her yerde gördük. Kanye West'in bu görünümü de pek yakında her yerde çok severek giyeceğiz, giydireceğiz, çok klas bulacağız.

Gelelim Kim Kardashian'a...

Kardashian'ın neon sevdasını bilmeyen yoktur; pembe, sarı, yeşil... Neon olsun da ne olursa olsun; hiç önemi yoktur onun için.

Saçta, makyajda, estetikte, kılık kıyafette her şeyin aşırısını tercih eden Kardashian'ın extra uzun saçları, neon tercihleri; onu o yapan stil ögelerinden.

Hatta neona öyle kafayı takmış ki, arabasının rengi bile neon. Hafta boyunca sosyal medyada rastladığımız elbisesinin neon yeşilini başka ünlüler de tercih ediyor. Ama biraz geriye dönüp bakarsak, bu dikkat çekici rengi hiç aklımıza gelmeyecek biri daha giyiyor: Kraliçe Elizabeth.

Blake Lively'nin neon yeşili takım elbisesi ise Versace'nin 2019 ilkbahar/yaz erkek koleksiyonuna ait. Erkek koleksiyonlarından giyinmeyi huy edinen Lively'ye romantik görünümler çok yakışsa da, bu halleriyle de oldukça iyi görünüyor. Louboutin ayakkabıları, Lorraine Schwartz takıları ile mükemmel uyum içinde.

Doğal tırnak renginin üzerindeki renkli çizgiler ise cool havasını desteklemiş.

Celine Dion'un karizmatik, güçlü duruşuna ise hayranız. Neon tonlarındaki Maison Rabih Kayrouz takımını, Chloe çanta ve Prada ayakkabılarla tamamlayan Dion'un erkeksi tavrı çok havalı.

Beyonce, Bella Hadid, Chiara Ferragni, Hailey Baldwin, Kylie Jenner da neon tonlarını son dönemde tercih eden isimler arasında.



NASIL GİYİLİR?

Neon tonları, yine kendi tonlarıyla tamamlayabileceğiniz gibi nude'la da harmanlayabilirsiniz.

Daha sadelikten yanaysanız bu rengi bluz, etek gibi tek bir parçada tercih edebilirsiniz. Nude, siyah ya da beyaz renklerle birlikte kullanırsanız hoş bir bütünlük yaratmış olursunuz. Neonu kendi tonlarıyla da giyebilirsiniz; tabii cesaretiniz varsa... Pastel tonlarla giymek mi?

Neden olmasın? Ama bence neonlar, en çok monokromlarla iyi duruyor. Çizgili, geometrik desenli, siyah-beyaz monokrom parçalarla birlikte giyeceğiniz neonun havası bir başka olur.

Eğer çok seviyor ancak giymeye cesaret edemiyorsanız, tek başına olmak şartıyla ayakkabı ve çanta tercihinizi neon tonlardan yana kullanabilirsiniz.

Peki ya neon tırnaklar? Sizce de iyi olmaz mı?

