AYŞE ÖZYILMAZEL

Bodrumlu Fedon, Posta Gazetesi'nden Oya Çınar'a röportaj vermiş. Pazar günü okuduk, okumaz olaydık!

Yani bu eski nesil ünlüler, aynı anda akıllarını mı kaçırdı, gündeme gelmek için saçmalama yarışına mı girdiler bilemiyorum.

Saçmalamada Fedon öyle bir atak yapmış ki, Zerrin Özer'i es geçiyorum.

Buyurun Fedon kişisinin incilerine...

"Aşk yatağa girdiğin anda biter" cümlesine: O sizin gibi aşktan anlamayanlar için geçerli efendim. Nasıl ilkel, kadını ve aşkı hor gören, berbat bir cümle.

"İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim" savunmasına:

O iş öyle olmuyor be abi! Eş-koca, koca-eş; bunlar aynı pota, aynı basket. Gördüğünüz gibi kendisi konuyu hiç kavrayamamış.

50 yıllık eşini, "O benim teyzem, kardeşim, annem" çıkışıyla övdüğünü zannetmesine, ardından "17 yaşında aldım, ömrünü yedim" demesine, ardından eşini nasıl defalarca aldattığını gerine gerine söylemesine:

Esasen sözün bittiği yerler oluyor bu yerler. Canım bi'şey yazmak istemiyor çünkü genelde bu ton konuşmalarda yazamıyorum, dalıyorum.

Sonra git mahkemelere, ver ifadeleri; canım sıkılıyor. Ama işte çok şükür 'karma' denen bi'şey var, alır o intikamını alıııır.

Viagra'ya ihtiyacı olmadığını anlatırken "Sen bana her gün değişik bir kadın getir, ne yapayım Viagra'yı? Ama 50 senelik karımı getirirsen olmaz.

Memenin teki bir tarafa düşmüş, öteki öbür tarafa" demesine: Yine dalmamak için yazmıyorum ama şunu söylemeden de duramıyorum:

Ey kadınlar! Eğer böyle adamların var olmalarını istemiyorsak, eğer ne kendimize ne de başka kadınlara bu seviyede, bu çirkinlikte davranılmasını istemiyorsak yapacağımız tek bir şey var: Bu adamları dışlamak!

Dışlayın. Yüzüne bakmayın. Varlığını kabul etmeyin, görmeyin, adamdan saymayın, aynı sofrada oturmayın.