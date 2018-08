AYŞE ÖZYILMAZEL

Uyudukça uykuya... Ne demişler para parayı, uyku uykuyu çeker. Kim demiş?

Bilemiyorum ama doğrusu bu.

Dizi izledikçe dizilere... Şu internetteki dizi izleme platformları hepimizi asosyal yaptı. Bir bölüme elini verdin mi kolunu kaptırıyorsun. Sanki üç gün sonra seni sözlüye kaldıracaklarmışçasına bir izlemek bir izlemek. Evden çıkasın gelmiyor.

Evden çıkasın gelmiyor demişken...

'Yahu dışarıda ne var ki, hep aynı yüzler, aynı yerler, evimde otururum paşalar gibi' rüzgarına kapıldıkça evden hiç çıkamaz oluyorsun. Sonra da eve sarıyorsun. Mobilya düzeninden duvarın rengine, çekmece içlerinden giysi dolabına, kitapları türüne göre ayırmaktan mutfak dolaplarına... Sar babam sar. Gecenin 02.00'sinde evde süpürge çalıştırdığımı biliyorum, o kadar söyleyeyim.



EN SİNSİSİ SOSYAL MEDYA

Magazin de sarmalar dünyasının en tehlikeli dallarından biri. Kim kiminle ne etti, kim kaç kilo aldı/verdi, kim evli kim bekar, kim nereye tatile gitti, kim sosyal medyada ne paylaştı... Bir süre sonra Türk magazini de kesmiyor, bir de elin magazinine dadanıyorsun. Jennifer Lopez sevgilisiyle nereye gitmiş? Gigi Hadid, doğum gününde hangi modacının tasarımını giymiş?

Justin Bieber ve sevgilisi marketten ne almış? Beyonce ve Jay Z teknelerinde nasılmış? Bir süre sonra beynin hoşafa dönüyor.

Hiç derdin yokmuş gibi, kendini elin kadınlarını/adamlarını düşünürken buluyorsun.

Bu Beyonce de Jay Z'yi nasıl affetti anlamıyorum yaneeee!

Sosyal medya; bu işin en sinsisi, kişiyi en hızla ele geçireni... Sabah gözünü açar açmaz Instagram'a girip uyuyana kadar 100 kere bakmadan rahat edemez hale geliveriyorsun. Ne yediğin yemek, ne okuduğun kitap, ne gittiğin yer yer oluyor.

Kim kiminle nerede, kim kaç like almış, kim kimi takip ediyor, kim kiminle küsmüş, kim kime atarlı, kim neyin peşinde... Oradan dedektifliğe başla, sonra tatil yerlerini dolaş derken gün bitti zaten.

Pinterest, cep telefonu uygulamalarının en zillisi. Özlü sözler, ev dekorasyonu, parti fikirleri, son moda kombinler, kaküllü saç modelleri, sarı saç tonları, uzun saç modelleri, örgü modelleri, boho elbiseler, sevgiliye alınacak hediye alternatifleri, chia'lı tarifler, Meksika yemekleri derken; beş saatin geçiyor. Beğendiklerini grupluyorsun, dallarına göre ayırıyorsun, arkadaşlarına öneriyorsun... Bir bakmışsın, yine bir geceyi tek başına Pinterest eşliğinde kapatıyorsun.



ESKİ SEVGİLİ DRAMI!

Cep telefonu oyunları... Ben diyeyim kelimelik, siz deyin sudoku, ver elini Candy Crush, Okey Plus falan... Başını telefondan kaldırabilene aşk olsun. Çok tehlikeli sular, şimdiden uyarayım. İnsanın arkadaşı kalmaz, arkadaşı!

İşte sarması en fena konu; eski sevgili.

Canım arkadaşım bu bir sarma değil, bu bir dram. Yapma, etme! Sezen Aksu şarkılarını da açtın mı, seni itfaiye gelse bu yangından kurtaramaz. Çünkü sadece eski sevgiliye sarmıyorsun ki, eski sevgilinin eski sevgilisine, onun yeni sevgilisine, eski sevgilinin yeni sevgilisine, eski sevgilinin yeni sevgilisinin eski sevgilisine, onun arkadaşlarına, eski sevgilinin arkadaşlarına sara sara boğulacak raddeye geliyorsun. Hepsinin tek tek sosyal medya hesapları inceleniyor, geçmiş fotoğraflar taranıyor, Google elden geçiyor falan... Zor iş; en iyisi hiç sarmamak.

Önermiyorum.

Biz en güzeli kendimize saralım ama olumlu saralım. Nasıl daha iyi hissederiz, bedenimize neler iyi geliyor, nasıl daha sağlıklı oluruz, öğrenmek istediğimiz yeni konular neler, kendimizi nerelerde geliştirebiliriz, nereleri gezmek isteriz, iş hayatımızda yapmamız gereken şeyler neler... Olmadı mı? Ee tabii, insanın kendisinden başka her şeye saracak gücü, enerjisi, sabrı var da, bir kendini gerçekleştirmeye hali, vakti yok değil mi? Cesareti mi deseydim yoksa?

O zaman bu yazımız da kendisinden kaçmak için binbir takla atanlara gelsin.