AYŞE ÖZYILMAZEL

Haklısın, Kemal Sunal'ın alternatifi yoktu... Çünkü onun gibisi yoktu, yoktur ve olmayacak.

Kemal Sunal filmleri insan zekasına hakaret değil, hepimize armağandır.

Kemal Sunal şakaları eşsizdir, müthiş analizlerdir, Kemal Sunal'dan zeka fışkırır.

Kemal Sunal filmlerini izlemekten neden bıkmayız biliyor musun? Çünkü onun yüzü, onun sözleri bünyelerimize anında neşe, ferahlık ve aidiyet hissi yayar. Hepimizi mutlu birer çocuk yapar Kemal Sunal.

İnsanlıktır, ailedir, dürüstlüktür, naifliktir, paylaşmaktır, hayatla dalga geçmeyi bilirken değerleri ciddiye almaktır Kemal Sunal filmleri.

Kemal Sunal daima kalplerimizin baş köşesinde oturacaktır. Onun için söylenecek en ufak kötü bir söze tahammülümüz yoktur.