AYŞE ÖZYILMAZEL

Fark ettim de, ne zaman fazla dozda ve formda Cem Yılmaz alsak; o zaman kusur bulmaya, saldırmaya, canını acıtmaya başlıyoruz. Biz severken gırtlaklamayı, şikayet etmeyi, kusur bulmayı, ayarsızca eleştirmeyi tercih ediyoruz. Öyle bir sevme biçimi hakim yani...

Zaten çoğumuz sevgilimizi, eşimizi, çocuğumuzu, annebabamızı da öyle seviyoruz.

Sevdiğimizin sırtından sopayı eksik edemiyoruz.

Görür görmez yüzümüze bir gülümseme yerleştiren, yıllardır bize kahkahalar attıran, süper yetenekli, müthiş zeki, çokça vefalı, sanat aşığı, sahip olduklarıyla yan gelip yatmak yerine kendine artılar katmaya çalışan, girdiği her ortama neşe katan ışıklı biri Cem Yılmaz...

Ama bakıyorum da, son günlerde sevgimiz sinire dönüşmüş durumda.

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile konsere gidiyor, 'Etrafında korumalar etten duvar örmüş' diye haber çıkıyor.

Saldırıyoruz... Oysa belki de organizasyonu yapanların işgüzarlığı...

Sonra 'Cem Yılmaz, hayranlarıyla fotoğraf çektirmek istemedi! Bu adama ne oldu!' haberlerini okuyoruz.

Yahu yıllardır kimseyi kırmayan Cem Yılmaz, gerçekten böyle bi' şey yaptı mı? Bir soralım... Yaptıysa da neden yaptı? Belki birisi çok çirkin bir laf etti ve sinirlenip gitti.





Belki başka bir durum...

Ama yok, biz şimdilerde ona gıcık olma dönemindeyiz. 'Her şeyi çok iyi gitti, gidiyor. Vallahi bu adamın balından canımız sıkılıyor, şımarmasın' hesabı...

Duydunuz mu bilmiyorum, Cem Yılmaz Most Production UK organizasyonu ile Londra'daki Eventim Apollo'da yepyeni şovuyla sahneye çıkacak.

Tarih: 9 Mart 2019 Salon: 3 bin 200 kişilik 45-111 pound arasındaki biletler şimdiden kapış kapış.

Bilet almak için siteye girince gördüm, 111 pound'luklar ilk haftada tükenmiş.

Cem Yılmaz için unutulmaz bir gece olacağına eminim. Whoopi Goldberg ve Chris Tucker gibi dünyaca ünlü komedyenlerle aynı sahneye çıkacak çünkü.

Efendim neymiş; yabancılar, Cem Yılmaz'ın nasıl da gençler için tehlikeli olduğunu anlamışmış ve şovuna 18 yaş sınırı konulmuşmuş. Adamın biri böyle diyor... Adını yazasım gelmiyor.

Bilginin doğruluğu kontrol edilmeden de bu artı 18'lik durum her yerde haber oluyor.

Arkadaş, sözüm ona Eventim Apollo'nun internet sitesinde görmüş. Üşenmedim önce siteye baktım. Yazan şu:

'Under 15's with an adult. (+18)' Yani; 15 yaşın altındaki seyirciler, yanlarında 18 yaşından büyük biriyle girebilir. Bu kadar... Yani 15 yaşındasın, topla arkadaşlarını rahat rahat git.

13 yaşındaysan da, yanında 18 yaş üzerinde biri olması gerek. İşte bu kadar...

Ve bu Cem Yılmaz için konulmuş bir kısıtlama değil; Eventim Apollo'nun tüm etkinlikleri için geçerli olan bir uygulama.

Sonra Most Production'ın patronu Mustafa Oğuz'u da aradım. Kendilerinin Cem Yılmaz gösterisi için +18 yaş sınırlaması koymadığını bir kere daha onaylattım. İçimiz rahatladıysa, bir manimiz kalmadıysa, Cem Yılmaz'ı biraz da tebrik edebilir miyiz?