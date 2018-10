AYŞE ÖZYILMAZEL

Bir yanda gençlerin hayatına dokunabilmenin sevinci, bir yanda olağanüstü Sezen Aksu şarkıları, bir yanda sevdiğimiz sanatçılar.

Böyle duygu dolu, güzellik kokan bir gece 40 yılda bir yaşanır.

Efendim, 81 ilde 135 öğrenci topluluğuyla çalışan, geleceğimize, gençlerimize yol açan, onları hayata kazandıran şahane bir vakıf Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG).

Çağan Irmak ve Mustafa Oğuz (Most Production) TOG ile el ele vermiş 'Gençliğin Gücü Adına, Ünlülerden Sezen Aksu Şarkıları' gecesini düzenlemişler. Şaka değil, konserden elde edilen gelir 900 toplum gönüllüsü gencin sosyal sorumluluk projelerini destekleyecek.

Gelelim konsere... Salı akşamı Maslak Uniq'in yolunu tuttum. Önce kulise sızdım. Gecenin sunucuları Burcu Biricik ve Barış Falay heyecandan yerlerinde duramıyordu, ikisinin de ilk sunuculuk deneyimiymiş.

Işıl Yücesoy'un 73'üncü yaşgünüydü "Bana bundan güzel hediye olmaz, inşallah 80 yaşıma da sahnede gireceğim" dedi.



Konserin yönetmeni Çağan Irmak, "Sezen Aksu için Minik Serçe'yi ben söyleyeceğim" (çok da güzel söyledi) derken çocuk gibiydi, ışıl ışıldı. Ah o ışıltı; en sevdiğim... Derya Alabora, Işın Karaca, Mehmet Erdem, Özgür Çevik, Elif-Kerem Gönlüm, Tülay Günay, Devrim Yakut... Kuliste öylesine tatlı ve neşeli bir telaş vardı ki... Hani iyi bi'şey yaptığını bilmenin huzuruyla karışık olandan.

Tuluğ Tırpan'ın orkestra şefliğinde konser başladı. Zaten bana Sezen Aksu şarkıları de ve orada bırak. Her biri bir hayat, bir roman onun şarkılarının. Başka bi'şey o, bilmem söylememe gerek var mı?

Birce Akalay'ın 'Yol Arkadaşım'ı, Devrim Yakut'un 'Adem Olar Anlar'ı, Rubato'nun 'Sen Ağlama'sı, Derya Alabora'nın 'Begonvil'i, Işın Karaca'nın 'Tutunamadım'ı ve yerim olmadığı için yazamadığım diğerleri; herkes şahaneydi. Dakikalarca ayakta alkışladık. Herhalde bugüne kadar gittiğim en akıcı ve izleyene iyi gelen organizasyondu.

Acaba bizim bir türlü 'oldurulmak' bilemeyen ödül törenlerini ve özel geceleri Çağan Irmak ve Most Production mı üstlense?