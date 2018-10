AYŞE ÖZYILMAZEL

1. Geleneksel Pazar: İyi gıdalar satan dükkanların peşindeyken son keşfim Reşitpaşa'da açılan Geleneksel Pazar oldu. Cumartesi sabahları Feriköy Organik Pazarı'ndan ürünler gelip pazar fiyatına satılıyor.

Özel ekmeklerden tahine, makarnalardan pirinçlere, deterjanlara kadar her türlü organik ürünü bulabilirsiniz.

2. Tost Bildiklerim:

'En sevdiğin yemek nedir?' sorusuna cevabım net; tosttur. İstanbul Kanyon'un alt katındaki Tost Bildiklerim ise bu işin zirvesi. İster yoldan çıkasınız olsun, ister sağlıklı beslenme takıntınız; herkese göre tost var ve hepsi çok lezzetli, temiz, doyurucu. Yolunuz düşerse kaçırmayın.

3. Aleyna Tilki: Bu kızı her geçen gün daha çok seviyorum. Oynadığı jean reklamıyla 'Bir dakika, yeni yıldızınız benim' diyor. Sırada ne var merak ediyorum doğrusu.

4. Sezen Aksu'nun YouTube kanalı: Bir cumartesi gecesini bu kanaldaki şarkıları dinleyerek geçirdim.

Özel YouTube demoları nefis.

Başkalarına verdiği şarkıları onun sesinden dinlemeye bayılıyorum.

5. Esnaf:

Maslak 1453'ün içindeki Esnaf'a gittim, gözlerime inanamadım.

Her şey 3-3.5 saat içinde olup bitiyor.

Küçük tabaklardaki mezeleri çatallarken, birden 90'lardan günümüze pop müzik şarkıları seri halinde çalmaya başlıyor, herkes darbukalar, davullar eşliğinde masaların üstünde dans ediyor. Saat 24.00 oldu mu da ışıklar yanıp gece sona eriyor.