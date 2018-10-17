AYŞE ÖZYILMAZEL

Bakın 50 yaşındaki tenor Hakan Aysev, altıncı kez evlenmiş.

Göğsünü gere gere, en çok evlenen ünlülerimiz listesinde Gönül Yazar ve Seda Sayan'ın yanına yerleşmiş. Diyor ki, "Herkes neden bu kadar çok evlendiğimi soruyor ama ben evlilik kurumuna inanıyorum. Üstelik bu kez doğru kişiyi buldum." İşte gönül insanı, işte aşka inancın bir an bile kaybolmaması...

Bir konuya baş koyacaksan böyle koyacaksın.

Asıldın mı böyle asılacaksın... Havlu atmayacak, yolundan şaşmadan uygun adım ileri yürüyeceksin.

Vallahi tebrik ediyorum, billahi tebrik ediyorum.