Bol malzemeli galada dikkat çekenler

'Yaşamayanlar' dizisinin galası ünlülerin, dolayısıyla moda malzemesinin de bol olduğu bir geceye imza attı. Sosyal medyada da ses getiren ünlülerin kıyafetleri hakkında notlarım şöyle:

¦ Selma Ergeç diye bir gerçek var. Unutmuştuk, hatırlattığı iyi oldu. Havası, duruşu ve konsepte uyan cesur kıyafetiyle gecenin en beğenilen kadını oldu.

¦ Elçin Sangu fanları diye de bir gerçek var. Sangu'yu o kadar sahipleniyorlar ki, çok şanslı. Ama bende ne kıyafeti ne de makyajı heyecan uyandırdı. Her zamanki gibi göbeği açık bir kombin ve geçen seneden beri ayağından çıkarmadığı beyaz botları... Çok güzel kadın; daha farklı denemeler yapabilir.

¦ Nilperi Şahinkaya, gecenin en sürprizli en dikkat çeken kombinin sahibi oldu. Tasarımcı Şansım Adalı'nın markası Sudi Etuz'dan yine kendisine çok yakışan bir seçim yapmış. Makyajın dozu fazla kaçsa da ben yakıştırdım. Keşke gülmeyip makyajın havasını daha iyi yansıtabilseymiş.

¦ Serenay Sarıkaya son zamanların en cool seçimini yapmış. Rahat, trendi, seksi ve dinamik. Doğal saçları ve ayakkabı seçimiyle kusursuz diyebilirim.

¦ Dilan Deniz Çiçek; upuzun ve incecik bacakları, kısa peruğu ve kırmızı rujuyla o kadar etkileyici görünüyor ki, bayıldım. Bacak konusunda Serenay'ın en sıkı rakibi belli olmuştur!

¦ Erkek oyuncularda ise en dikkat çeken isim Kerem Bürsin'di. Üstüne lazer tabancası tutulmuş gibi desenli takımı, çeyizinde ne varsa takmış gibi görünen kolyeleri ve parti sonrası yakası göbeğine kadar açık gömleğiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.